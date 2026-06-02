Ψηφιακό μπλόκο στον παράνομο τζόγο: Νέες εξουσίες στην ΕΕΕΠ - Έλεγχος ακόμη και στα domains και πρόστιμα έως 2 εκατ. ευρώ

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο του ΥΠΕΘΟΟ – Ενισχύεται η ΕΕΕΠ, επεκτείνεται η «μαύρη λίστα» και αυστηροποιούνται οι έλεγχοι σε φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ένα από τα πιο εκτεταμένα πακέτα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου των τελευταίων ετών φέρνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο επιχειρείται η ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Οι σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Μέρος Δ΄ του νομοσχεδίου και ειδικότερα στα άρθρα 59 έως 69, τα οποία επικεντρώνονται στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, στην ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς παιγνίων και στον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών εργαλείων της Πολιτείας.

Σχεδόν 800.000 παίκτες στην παράνομη αγορά

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το μέγεθος της παράνομης αγοράς προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από την ΕΕΕΠ, περίπου 800.000 πολίτες εκτιμάται ότι συμμετείχαν το 2024 σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες, παράνομα καζίνο και δίκτυα τυχερών παιγνίων, ενώ ο παράνομος κύκλος εργασιών υπολογίζεται σε περίπου 1,67 δισ. ευρώ.

Η έκταση του φαινομένου αποτυπώνεται και στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» της ΕΕΕΠ, η οποία περιλαμβάνει χιλιάδες ιστοσελίδες που δραστηριοποιούνται χωρίς άδεια στην ελληνική αγορά.

Υπερτριπλασιάζεται το προσωπικό της ΕΕΕΠ

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η ενίσχυση της ίδιας της ΕΕΕΠ. Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση των οργανικών θέσεων από 30 σε 110, εκ των οποίων οι 40 αφορούν εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου και περισσότερο εξειδικευμένου εποπτικού μηχανισμού, ικανού να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και στην πολυπλοκότητα της αγοράς τυχερών παιγνίων.

«Μυστικοί επισκέπτες» και νέα ψηφιακά εργαλεία

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα αξιοποίησης της μεθόδου του «μυστικού επισκέπτη» (mystery shopper) για τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων και την υποστήριξη των ελέγχων. Παράλληλα, η ΕΕΕΠ αποκτά τη δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και μηχανισμών παρακολούθησης συναλλαγών και παικτικής δραστηριότητας, με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό ύποπτων δικτύων και παραβατικών συμπεριφορών.

Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου βασίζεται στη μετάβαση από τους αποσπασματικούς ελέγχους σε ένα περισσότερο ψηφιακό και προληπτικό μοντέλο εποπτείας.

Νέα γενιά «μαύρης λίστας»

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Η υφιστάμενη black list της ΕΕΕΠ διευρύνεται, καθώς πλέον θα περιλαμβάνει όχι μόνο ιστοσελίδες αλλά και εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που παρέχουν παράνομα τυχερά παίγνια. Παράλληλα, θα καταγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν, διεξάγουν ή προωθούν μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης μηχανισμούς ταχύτερου αποκλεισμού πρόσβασης, με τη συνεργασία παρόχων διαδικτύου και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Έλεγχος ακόμη και στα domains

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διατάξεις του νομοσχεδίου αφορά τον έλεγχο νέων ονομάτων χώρου στο ελληνικό διαδίκτυο. Η ΕΕΤΤ θα ενημερώνει σε τακτική βάση την ΕΕΕΠ για νέες καταχωρίσεις domain names με κατάληξη .gr και .ελ, ενώ η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάζει κατά πόσο αυτά συνδέονται με παράνομη διοργάνωση ή προώθηση τυχερών παιγνίων. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετική σύνδεση, θα προβλέπεται η απενεργοποίηση και στη συνέχεια η διαγραφή των συγκεκριμένων domains.

Αυστηρότερο πλαίσιο για internet café

Στο στόχαστρο των νέων ρυθμίσεων βρίσκονται και τα internet café, καθώς το υπουργείο επιχειρεί να περιορίσει τα περιθώρια λειτουργίας παράνομων δικτύων μέσω χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Το νέο πλαίσιο ενισχύει τους ελέγχους και αυστηροποιεί το καθεστώς κυρώσεων για περιπτώσεις παράνομης διεξαγωγής παιγνίων.

Πρόστιμα έως 2 εκατ. ευρώ και σφράγιση καταστημάτων

Το νομοσχέδιο προβλέπει σημαντική αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων. Η ΕΕΕΠ θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα από 1.000 ευρώ έως και 2 εκατ. ευρώ ανά παράβαση, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης αδειών. Παράλληλα, σε περιπτώσεις παράνομης διεξαγωγής παιγνίων θα μπορεί να επιβάλλεται σφράγιση καταστημάτων για χρονικό διάστημα έως και ενός έτους, ενώ θα προβλέπεται και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους.

Στο στόχαστρο και η παράνομη διαφήμιση

Οι νέες διατάξεις επεκτείνουν τις κυρώσεις και σε όσους προωθούν ή διαφημίζουν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου ή άλλων καναλιών επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο επιχειρεί να χτυπήσει όχι μόνο τους διοργανωτές αλλά και το ευρύτερο δίκτυο προβολής και προώθησης των παράνομων δραστηριοτήτων.

Έμφαση στην προστασία των ανηλίκων

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι και η ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων από την έκθεση σε παράνομα δίκτυα τυχερών παιγνίων. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο συνδυάζει αυστηρότερη εποπτεία, περισσότερα ψηφιακά εργαλεία και ενισχυμένους ελέγχους, με στόχο τον περιορισμό μιας παράνομης αγοράς που στερεί σημαντικά έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί εκτός κάθε πλαισίου προστασίας των παικτών.

Με τις νέες διατάξεις, η ΕΕΕΠ μετατρέπεται ουσιαστικά σε έναν πολύ ισχυρότερο ψηφιακό ελεγκτικό μηχανισμό, με αυξημένες αρμοδιότητες, περισσότερο προσωπικό και νέα εργαλεία παρέμβασης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το φαινόμενο του παράνομου τζόγου που τα τελευταία χρόνια έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο.