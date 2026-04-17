Αυξήθηκε οριακά ο αριθμός των επισκεπτών σε μουσεία το 2025

Στο σύνολο του 2025 παρατηρείται αύξηση κατά 0,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 36,2% στις εισπράξεις.

Αύξηση 0,5% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καθώς και των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 5,3% και των εισπράξεων κατά 37,7%.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο του 2025 παρατηρείται αύξηση κατά 0,4% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 10,4% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 36,2% στις εισπράξεις.

Επίσης, στους αρχαιολογικούς χώρους τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 6,4%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 24,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 113,6%.

Το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρατηρείται μείωση κατά 4,9% στον αριθμό επισκεπτών, αύξηση κατά 7,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 44,6% στις εισπράξεις.