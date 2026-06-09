Κυρανάκης: «Το πρώτο καλοκαίρι με λειτουργικό κλιματισμό σε όλα τα λεωφορεία»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν για τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης κατά τους θερινούς μήνες.

Ανανέωση του στόλου λεωφορείων, εκσυγχρονισμός των συρμών του Μετρό και του Ηλεκτρικού, ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου με πυκνότερα δρομολόγια και βελτιωμένες χρονοαποστάσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός των δημόσιων μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας του επιβάτη, τέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης του πάνελ με θέμα « Έξυπνη Κινητικότητα και Μεταφορές στους Δήμους» στο πλαίσιο της 2ης ημέρας της συνεδριακής διημερίδας OTA EXPO 2026, στο Ωδείον Αθηνών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν για τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης κατά τους θερινούς μήνες.

Όπως τόνισε, μπορεί ο κλιματισμός να μην αποτελεί το πιο στρατηγικό ζήτημα των μεταφορών, αποτελεί όμως ένα από τα σημαντικότερα θέματα της καθημερινότητας για εκατομμύρια επιβάτες.

Το πρώτο καλοκαίρι με λειτουργικό κλιματισμό σε όλα τα λεωφορεία

«Από την περυσινή χρονιά δώσαμε μία υπόσχεση ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και πράγματι έχουν αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης, επισημαίνοντας ότι φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι κατά το οποίο όλα τα λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αθήνα διαθέτουν λειτουργικό κλιματισμό.

Ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε επίσης τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα μέσα σταθερής τροχιάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το πρόγραμμα υδρονέφωσης στους σταθμούς του Ηλεκτρικού, το οποίο ξεκίνησε από το Θησείο και επεκτείνεται σε επιπλέον σταθμούς, με στόχο την ανακούφιση των επιβατών κατά την αναμονή στις αποβάθρες και τη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης στους συρμούς του ανοικτού δικτύου.

Νέος διαγωνισμός για την εγκατάσταση κλιματισμού σε επιπλέον 12 συρμούς

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των συστημάτων κλιματισμού στους συρμούς της Γραμμής 1, καθώς και στην ενεργοποίηση των αεραγωγών στους παλαιότερους συρμούς του Μετρό. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε, εντός του μήνα προκηρύσσεται και ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση κλιματισμού σε 12 συρμούς των Γραμμών 2 και 3.

«Κάναμε μία συνολική προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών πρέπει να παραμείνει σταθερή προτεραιότητα για το σύστημα των δημόσιων συγκοινωνιών.

Κεραστάρης: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών

Τη μετάβαση των αστικών συγκοινωνιών σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιούνται για τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας του επιβάτη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δικτύου, ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης, κατά τη συμμετοχή του στην ΟΤΑ EXPO 2026.

Ο κ. Κεραστάρης υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών δεν αφορά μόνο την ανανέωση του στόλου και την αύξηση των δρομολογίων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται καθημερινά το συγκοινωνιακό έργο. «O ΟΑΣΑ μπορεί πλέον να αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο με νέα ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου, την ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων και τη βελτίωση του σχεδιασμού των μετακινήσεων. Ήδη, αναπτύσσουμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που μας επιτρέπουν μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο βέβαια πιο αξιόπιστες συγκοινωνίες για τον πολίτη», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος. Τόνισε μάλιστα ο κ. Κεραστάρης ότι η τεχνολογία αποτελεί βασικό εργαλείο και για τον στρατηγικό σχεδιασμό του νέου συγκοινωνιακού χάρτη της Αττικής, ο οποίος προβλέπει επέκταση του δικτύου, καλύτερη διασύνδεση των μέσων μεταφοράς και ενίσχυση της συνεργασίας με τους Δήμους, με στόχο πιο βιώσιμες και προσβάσιμες πόλεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, επισημαίνοντας ότι οι ανέπαφες πληρωμές μέσω τραπεζικής κάρτας (tap & pay), η ψηφιακή ATHENA Card και οι νέες υπηρεσίες ενημέρωσης των επιβατών αποτελούν βήματα προς ένα πιο σύγχρονο και φιλικό σύστημα μετακινήσεων.

Παράλληλα, παρουσίασε τα στοιχεία που καταγράφουν αύξηση της επιβατικής κίνησης και των επικυρώσεων, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και καλύτερη ποιότητα ζωής.

«Οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας αλλάζουν με νέο στόλο, ψηφιακά εργαλεία και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις για τους πολίτες. Η τεχνολογία μας προσφέρει τη δυνατότητα να βλέπουμε το δίκτυο σε πραγματικό χρόνο και να παρεμβαίνουμε άμεσα όπου χρειάζεται. Επενδύουμε στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας του επιβάτη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορών, ώστε οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν σύγχρονες, λειτουργικές και πιο φιλικές για τον πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ.

Στέφανος Αγιάσογλου: Η ανανέωση των Οδικών Συγκοινωνιών βασική προϋπόθεση για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι σύγχρονες αστικές συγκοινωνίες στη δημιουργία πιο βιώσιμων, λειτουργικών και ανθρώπινων πόλεων ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, κ. Στέφανος Αγιάσογλου. Εστιάζοντας στην ανανέωση του στόλου, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για τον πλήρη μετασχηματισμό της εταιρείας και στη συνεχή αναβάθμιση της επιβατικής εμπειρίας, υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός των δημόσιων συγκοινωνιών δεν αφορά μόνο τα νέα οχήματα, αλλά μια συνολική αλλαγή με επίκεντρο τον πολίτη, την προσβασιμότητα, την αξιοπιστία και την ποιότητα των καθημερινών μετακινήσεων.

«Η ομαδική και συστηματική δουλειά των τελευταίων χρόνων, είναι αυτή που οδήγησε στην αφενός ανανέωση των οχημάτων μας σε τουλάχιστον 80% και αφετέρου στην αλλαγή τεχνολογίας και την πρόσληψη νέων εργαζομένων προκειμένου να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τις χρονοαποστάσεις, καθιστώντας τις οδικές συγκοινωνίες θελκτικές και απολύτως εξυπηρετικές για το επιβατικό κοινό. Ήδη με την ένταξη νέων οδηγών έχουμε «κατεβάσει» την αναμονή από τα 20΄στα 12 λεπτά με στόχο την περαιτέρω μείωση. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε ακόμη μια πρωτοποριακή κίνηση, με την αρωγή του υπουργείου Μεταφορών, τη δημιουργία Σχολής οδηγών εντός της ΟΣΥ. Το εγχείρημα αυτό ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς, ενώ στους διαγωνισμούς πρόσληψης μόλις που συγκεντρωνόταν ο ζητούμενος αριθμός, για 167 θέσεις υποψηφίων, στη Σχολή Οδηγών οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 610» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στέφανος Αγιάσογλου. Επισημαίνοντας την ουσιαστική ενίσχυση της ΟΣΥ σε πολλούς δήμους της χώρας και της Αττικής για τη δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας (προμηθεύοντας τους λεωφορεία και τεχνογνωσία) υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη σύγχρονων και αξιόπιστων δημόσιων συγκοινωνιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Αθανάσιος Κοτταράς: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο από την αρχή λειτουργίας του Μετρό

Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Κοτταράς, διευθύνων σύμβουλος ΣΤΑΣΥ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα παρεμβάσεων στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς με στόχο την παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και σύγχρονων δημόσιων συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. Αναφέρθηκε εκτενώς στο επενδυτικό πλάνο που είναι εν εξελίξει στο Μετρό, το μεγαλύτερο από την αρχή λειτουργίας του, τονίζοντας πως στόχος είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου λειτουργίας και η βελτίωσή του με περισσότερα δρομολόγια, λιγότερο χρόνο αναμονής και μια καλύτερη εμπειρία μετακίνησης για τον επιβάτη.

Αναφέρθηκε στις εκτεταμένες παρεμβάσεις τόσο στον στόλο όσο και τις υποδομές που αφορούν την Γραμμή 1 του Μετρό, την ιστορική γραμμή του Ηλεκτρικού. Οπως είπε, τον Ιούλιο τίθεται σε λειτουργία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη 13, προσφέροντας σύγχρονες, ασφαλείς και πιο άνετες μετακινήσεις για τους επιβάτες. «Πρόκειται για μια ολική ανακατασκευή που εξασφαλίζει επιπλέον 25 χρόνια ζωής στους συρμούς, με νέα τεχνολογικά συστήματα και αναβαθμισμένους χώρους επιβατών» ανέφερε ο κος Κοτταράς . Ένα έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα, στον Βόλο, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία και δημιουργώντας σημαντική τεχνογνωσία, η οποία αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τα επόμενα έργα αναβάθμισης του στόλου. Ήδη σχεδιάζεται το επόμενο βήμα, που αφορά την ανακατασκευή 10 ακόμη συρμών 10ης παραλαβής, με στόχο η σχετική σύμβαση να έχει υπογραφεί έως το τέλος του 2026. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα έργα ανακαίνισης των σταθμών, βελτιώσεις φωτισμού και σημαντικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας, με νέους ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και υποδομές για ΑμεΑ, ώστε η καθημερινότητα των πολιτών να γίνει αισθητά καλύτερη.

Για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, ο κ. Κοτταράς επισήμανε πως υλοποιείται το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα από την έναρξη λειτουργίας τους. «Το Μετρό της Αθήνας είναι ένα σύγχρονο και αξιόπιστο δίκτυο σταθερής τροχιάς, συγκρίσιμο με αντίστοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε αυτό το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, προσφέροντας περισσότερα δρομολόγια, μικρότερους χρόνους αναμονής και καλύτερη εμπειρία μετακίνησης για τον επιβάτη» ανέφερε.

Ο στόλος, είπε, έχει ήδη ενισχυθεί σημαντικά και αυξηθεί από 40 σε 52 συρμούς. Παράλληλα προχωρούν η ανάταξη 5 ακόμη συρμών, η αναβάθμιση 12 συρμών πρώτης γενιάς με παράλληλη εγκατάσταση κλιματισμού και η προμήθεια νέων και διρευματικών συρμών.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο έργο που ήδη είναι σε εξέλιξη και αφορά την αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών, καθώς και στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων συστημάτων λειτουργίας και ασφάλειας, αλλά και στην εγκατάσταση συστήματος υδρονέφωσης υψηλής πίεσης με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης. Λειτουργεί ήδη πιλοτικό σύστημα υδρονέφωσης στον σταθμό Θησείο της Γραμμής 1 και προχωρά η εγκατάσταση του συστήματος σε επιπλέον 8 σταθμούς της Γραμμής (Νερατζιώτισσα, Ν. Ιωνία, 'Ανω Πατήσια, Κάτω Πατήσια, Αττική, Πετράλωνα, Καλλιθέα, Μοσχάτο). Η αξία του έργου ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και η εφαρμογή συστημάτων υδρονέφωσης υψηλής πίεσης αναμένεται να βελτιώσει τις συνθήκες παραμονής των επιβατών στις αποβάθρες σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. «Η παρέμβαση αποσκοπεί στη μείωση της αισθητής θερμοκρασίας στους χώρους αναμονής, μέσω της ελεγχόμενης εκνέφωσης νερού σε μορφή μικροσταγονιδίων, αξιοποιώντας το φαινόμενο της εξάτμισης. Τα συστήματα που εγκαθίστανται είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως αυτοματοποιημένα, ενεργειακά αποδοτικά και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες λειτουργικές και αρχιτεκτονικές συνθήκες κάθε σταθμού.» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ.

Τέλος, καθοριστικής σημασίας είναι και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, με 450 νέους εργαζόμενους από το 2022 και 250 ακόμη προσλήψεις προγραμματισμένες για το 2026. Την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλίας Παλιαλέξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ