Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών

Βίντεο που περιέχει απαντήσεις πολιτών στην ερώτηση αν γνωρίζουν το gov.gr, περιέχει η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση έξι ετών λειτουργίας της ψηφιακής πύλης.

Βίντεο που περιέχει απαντήσεις πολιτών στην ερώτηση αν γνωρίζουν το gov.gr, περιέχει η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση έξι ετών λειτουργίας της ψηφιακής πύλης.

Για «μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας», κάνει λόγο ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική του οπτική γωνία και όχι από την οπτική γωνία του κράτους».

Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται, επίσης, απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπου αναφέρει ότι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της εκδήλωσης αυτής ήταν ακριβώς το βίντεο που έδειξε πώς οι ίδιοι οι πολίτες αντιλαμβάνονται το gov.gr και αυτήν την πολύ μεγάλη επανάσταση.

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Μια ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και ένα κράτος που σέβεται τον χρόνο τους, δεν τους ταλαιπωρεί και βλέπει τις διαδικασίες μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. pic.twitter.com/vBoSqLm6Dh — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 9, 2026

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ