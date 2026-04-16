Επικοινωνία Τραμπ με πρόεδρο του Λιβάνου: «Εκεχειρία Ισραήλ - Χεζμπολάχ το συντομότερο»

Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας για τις «προσπάθειές του προς την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός» με το Ισραήλ.

Τελευταία ενημέρωση 18:20

Το γραφείο του προέδρου του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, επιβεβαιώνει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα το απόγευμα. Ο Αούν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και να «εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα». Ο Αούν επανέλαβε ότι επιθυμεί κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ «το συντομότερο δυνατό», αναφέρει. Ο Τραμπ απάντησε με υποστήριξη προς τον πρόεδρο Αούν και τον Λίβανο, προσθέτει.

Νωρίτερα, ο Αούν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας για τις «προσπάθειές του προς την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός» με το Ισραήλ. «Ο Αούν έλαβε τηλεφωνική κλήση από τον Μάρκο Ρούμπιο» τον οποίο «ευχαρίστησε για τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ.

Εντωμεταξύ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτιν μετά την επιστροφή του από το Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης. Το ταξίδι του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στο Ιράν βοήθησε στη άμβλυνση των διαφορών σε ορισμένους τομείς όπως δήλωσε στο Reuters ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος.

«Μετά το ταξίδι (του ανώτατου στρατιωτικού του Πακιστάν), υπάρχουν μεγαλύτερες ελπίδες για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών» τόνισε ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. «Παραμένουν θεμελιώδεις διαφωνίες σχετικά με τα πυρηνικά ζητήματα… Η τύχη του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και η διάρκεια των περιορισμών στο πυρηνικό του πρόγραμμα παραμένουν ανεπίλυτα ζητήματα» ξεκαθάρισε.

Χεζμπολάχ: Σοβαρό λάθος οι απευθείας διαπραγματεύσεις Λιβάνου - Ισραήλ

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ συνιστούν «σοβαρό λάθος», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν, καλώντας τη Βηρυτό να σταματήσει τις «δωρεάν παραχωρήσεις» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο» δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

Νέες απειλές Τελ Αβίβ και Χέγκσεθ στο Ιράν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα εξαπολύσει «ακόμα πιο επώδυνες» επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. «Το Ιράν αντιμετωπίζει ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Αυτή είναι η στιγμή της επιλογής του - ανάμεσα σε μια γέφυρα προς το μέλλον και μια άβυσσο απομόνωσης και καταστροφής», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι εάν το Ιράν επιλέξει τη δεύτερη επιλογή, «θα ανακαλύψει πολύ γρήγορα» ότι οι στόχοι που το Ισραήλ δεν έχει ακόμη χτυπήσει είναι «ακόμα πιο επώδυνοι από αυτούς που έχουμε ήδη επιτεθεί». «Η επιλογή είναι στα χέρια τους και οι συνέπειες βαρύνουν αυτούς», καταλήγει. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε τους Ιρανούς ηγέτες ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων και η οικονομική πίεση θα συνεχιστούν εκτός αν «επιλέξουν με σύνεση».

«Εν τω μεταξύ και για όσο χρειαστεί, θα διατηρήσουμε αυτόν τον επιτυχημένο αποκλεισμό. Αλλά αν το Ιράν επιλέξει λανθασμένα, τότε θα έχει αποκλεισμό και βόμβες που θα πέφτουν σε υποδομές, ενέργεια και ενέργεια», υπογράμμισε ο Χέγκεθ σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών «μεγιστοποιεί επίσης την οικονομική πίεση». «Προσεύχομαι να επιλέξετε μια συμφωνία που είναι στο χέρι σας, για το καλό του λαού σας, για το καλό του κόσμου», συμπλήρωσε.

Τουλάχιστον δύο υπερτάνκερ πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια μπήκαν στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, με φαινομενικό προορισμό το Ιράκ, παρά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια. Τα δύο πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια τύπου VLCC (υπερδεξαμενόπλοια), τα RHN και Alicia, βρίσκονταν σήμερα κοντά στις ιρανικές ακτές, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης των θαλάσσιων μεταφορών Kpler.

Είναι μεταξύ των λιγοστών πλοίων που διέσχισαν τα Στενά τις τελευταίες ημέρες, αν και ο αμερικανικός στρατός διαβεβαιώνει ότι τις πρώτες 48 ώρες ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom), περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να εφαρμόσουν τον αποκλεισμό, ο οποίος αφορά «πλοία κάθε σημαίας, που μπαίνουν ή βγαίνουν από λιμάνια και ιρανικές θαλάσσιες ζώνες».

Τα δύο υπερδεξαμενόπλοια είχαν δηλώσει αρχικά ως προορισμό τους το Ιράκ, όμως στη συνέχεια τροποποίησαν το σήμα τους και αναφέρουν ότι «αναμένουν εντολές», σύμφωνα με την Kpler. Ένα τρίτο VLCC, το Agios Fanouris I, καθώς και ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το GPL, βρίσκονται επίσης στον Κόλπο, αφού διέπλευσαν τα Στενά κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού τους. Και τα δύο δηλώνουν ως προορισμό τους το Ιράκ.