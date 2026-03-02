Ιράν: ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν 1.250 στόχους από το Σάββατο - Σε 9 χώρες έχει επεκταθεί η σύγκρουση

Σε εννέα συνολικά χώρες επεκτείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μία σύγκρουση που ξεκίνησε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το πρωί του Σαββάτου.

Οι ΗΠΑ έπληξαν περισσότερους από 1.250 στόχους στο Ιράν κατά το πρώτο 48ωρο της στρατιωτικής επιχείρησης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Πάνω από χίλιοι στόχοι επλήγησαν κατά την πρώτη κιόλας ημέρα της επίθεσης εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον αρχηγό του αμερικανικού επιτελείου, τον πτέραρχο Νταν Κέιν.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) αναφέρει σε ενημέρωσή του μέσω της πλατφόρμας Χ πως 11 ιρανικά πλοία καταστράφηκαν στον Κόλπο του Ομάν. «Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα», υπογραμμίζεται.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών όπως και άλλα κέντρα διοίκησης, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερα από δέκα αρχηγεία που ανήκουν στο ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών όπως και πολλά αρχηγεία της Δύναμης Κοντς», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, αναφερόμενος στην επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης η οποία έχει την εποπτεία των ιρανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Οι αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η Ερυθρά Ημισελήνος ανέφερε ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρό κύμα επιθέσεων στον Λίβανο, αφότου η Χεζμπολάχ χτύπησε το βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα για την ισραηλινοαμερικανή επιδρομή στο Ιράν το Σάββατο που σκότωσε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ιρανικές επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές και άλλους στόχους σε μια ακτίνα 2.000 χιλιομέτρων από το Ιράν. Ζημιές έχουν προκληθεί από τον Κόλπο του Ομάν, όπου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα πετρελαιοφόρο, έως την Κύπρο, με στόχο μια βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.

Ισχυρές εκρήξεις έγιναν επίσης στο Ντουμπάι και τη Σάμχα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριό της μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Φρουροί της Επανάστασης: «Πλήξαμε 500 στόχους που συνδέονται με ΗΠΑ, Ισραήλ»

Το Ιράν, που εξαπέλυσε το Σάββατο αντίποινα στη Μέση Ανατολή έπειτα από πλήγματα εναντίον της επικράτειάς του, έχει στοχοθετήσει προς το παρόν περισσότερους από 500 στόχους στην περιοχή, που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως υποστήριξαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Μετά την έναρξη της σύρραξης, οι θαρραλέοι στρατιώτες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων επιτέθηκαν σε 60 στρατηγικούς στόχους και 500 στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ Ισραήλ)», αναφέρουν σε μία ανακοίνωση οι Φρουροί, προσθέτοντας πως «εκτόξευσαν περισσότερα από 700 ντρόουν και εκατοντάδες πυραύλους».

Παράλληλα, προειδοποίησαν σήμερα τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας πως δεν θα είναι πλέον ασφαλείς «πουθενά στον κόσμο», κατά την τρίτη ημέρα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Ο εχθρός πρέπει να ξέρει ότι οι ένδοξες μέρες του έχουν τελειώσει και ότι δεν θα είναι πλέον ασφαλής πουθενά στον κόσμο, ούτε καν στο σπίτι του», αναφέρει η ανακοίνωση της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, η κυβέρνηση του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρωθούν σήμερα το βράδυ σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης για να υποστηρίξουν την Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεϊ που σκοτώθηκε το Σάββατο σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Οι αρχές απευθύνουν την έκκληση αυτή, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, την τρίτη ημέρα των βομβαρδισμών του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ δήλωσε ότι θέλει να κλιμακώσει τα πλήγματά του κατά των «βασικών στοιχείων του καθεστώτος» του Ιράν.