Bloomberg: ΗΑΕ και Κατάρ πιέζουν παρασκηνιακά τον Τραμπ για λύση στο θέμα του Ιράν

Να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει μια διέξοδο που θα διατηρήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης σύντομες.

Διέξοδο προκειμένου να λήξει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναζητούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ενώ ασκούν παρασκηνιακά πιέσεις σε συμμάχους τους, προκειμένου να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει μια διέξοδο που θα διατηρήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης σύντομες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Άμπου Ντάμπι και Ντόχα επιδιώκουν να συγκροτήσουν έναν ευρύ συνασπισμό με στόχο μια ταχεία και διπλωματική λήξη της σύγκρουσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ώστε να αποτραπεί η περιφερειακή κλιμάκωση και ένα παρατεταμένο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Το Κατάρ, προειδοποιεί ότι εάν οι θαλάσσιες οδοί της περιοχής παραμείνουν σοβαρά διαταραγμένες έως τα μέσα της εβδομάδας, αναμένεται πιο έντονη αντίδραση της αγοράς στις τιμές του φυσικού αερίου σε σύγκριση με τη μεγάλη άνοδο της Δευτέρας.

Παρασκηνιακά, τόσο τα ΗΑΕ όσο και το Κατάρ εργάζονται για την ταχεία ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμυνάς τους, με συνδρομή για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones, τα οποία έχουν αναδειχθεί σε μεγαλύτερη απειλή από τους βαλλιστικούς πυραύλους. Τα αποθέματα του Κατάρ σε πυραύλους αναχαίτισης Patriot επαρκούν για τέσσερις ημέρες με τον τρέχοντα ρυθμό χρήσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν των ΗΑΕ και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, είχαν τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικές συνομιλίες με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.