Φρουροί Επανάστασης: «Οι εχθροί του Ιράν δεν θα είναι πλέον ασφαλείς πουθενά στον κόσμο»

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας πως δεν θα είναι πλέον ασφαλείς «πουθενά στον κόσμο».

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν σήμερα τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας πως δεν θα είναι πλέον ασφαλείς «πουθενά στον κόσμο», κατά την τρίτη ημέρα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπου μεταξύ άλλων σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο εχθρός πρέπει να ξέρει ότι οι ένδοξες μέρες του έχουν τελειώσει και ότι δεν θα είναι πλέον ασφαλής πουθενά στον κόσμο, ούτε καν στο σπίτι του», αναφέρει η ανακοίνωση της επίλεκτης Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, η κυβέρνηση του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρωθούν σήμερα το βράδυ σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης για να υποστηρίξουν την Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεϊ που σκοτώθηκε το Σάββατο σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Οι αρχές απευθύνουν την έκκληση αυτή, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, την τρίτη ημέρα των βομβαρδισμών του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ δήλωσε ότι θέλει να κλιμακώσει τα πλήγματά του κατά των «βασικών στοιχείων του καθεστώτος» του Ιράν.

Το Ιράν κατηγορεί Ισραήλ - ΗΠΑ ότι επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ

Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι εξαπέλυσαν χθες νέα επίθεση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ, που είχαν ήδη στοχοθετηθεί από βομβαρδισμούς τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, που ξέσπασε έπειτα από μια ισραηλινή επίθεση.

«Τα εγκληματικά καθεστώτα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συνεχίζοντας την επιθετικότητά τους, στοχοθέτησαν εκ νέου την πυρηνική μονάδα της Νατάνζ χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια δύο στυγνών επιθέσεων», έγραψε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλαμί.

Ο ομόλογός του της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την Πυρηνική Ενέργεια (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» πως ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις επλήγησαν μετά την έναρξη, το Σάββατο, των ισραηλινο-αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ