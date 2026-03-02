«Η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει στην κατάρριψη των ιρανικών drones» λέει ο ΥΠΕΞ Σιμπίχα

«Δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε όλους τους χειριστές μας, αλλά σίγουρα μπορούμε να στείλουμε μερικούς από αυτούς εάν είναι εγγυημένη η απουσία ρωσικών επιθέσεων εναντίον της χώρας μας», δήλωσε ο Σιμπίχα.

Η Ουκρανία θα μπορούσε να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή και να συμβάλει με την εμπειρία και τα μέσα της στην κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εάν οι εταίροι της μεσολαβήσουν για κατάπαυση του πυρός στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η αποτελεσματικότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε ό,τι αφορά την αναχαίτιση των ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed έχει φθάσει σε ποσοστό 90%, εν μέρει χάρη στη χρήση drones αναχαίτισης τα οποία κατασκευάζονται στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ