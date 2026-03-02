Στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16: Μέχρι αύριο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Υπενθυμίζεται ότι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας θα μεταβεί αύριο στην Κύπρο.

Έφτασαν στην Κύπρο τα τέσσερα μαχητικά F-16, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ μέχρι αύριο το μεσημέρι θα δώσουν το παρών και οι δύο φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά». Στην άφιξη των τεσσάρων μαχητικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αναφέρεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτησή σου στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

«Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας», σημειώνει. Ο κ. Λετυμπιώτης συνοδεύει την ανάρτησή του με σχετικό βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα μεταβεί ο ίδιος αύριο στην Κύπρο. «Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

«Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία η φρεγάτα "Κίμων" μαζί με 2η ελληνική φρεγάτα, η οποία θα φέρει το σύστημα Κένταυρος, καθώς επίσης αποστέλλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16 για να συμβάλλει στην άμυνά της απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει» πρόσθεσε.

«Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών με την Κυπριακή Δημοκρατία θα μεταβώ αύριο μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Χούπη, στην Κύπρο, όπου θα γίνω δεκτός από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχω συνεργασία με τον Βασίλη Πάλμα» κατέληξε.