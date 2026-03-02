Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: «Θα χτυπήσουμε όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει το Στενό του Ορμούζ»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: «Θα χτυπήσουμε όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει το Στενό του Ορμούζ»
Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν τόνισε σήμερα πως οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν επίθεση εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του σουλτανάτου του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Το Στενό (του Ορμούζ) είναι κλειστό. Εάν οποιοιδήποτε επιχειρήσουν να περάσουν, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και το Πολεμικό Ναυτικό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι οι περιφερειακές χώρες θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα κατά του Ιράν. Σε δηλώσεις του στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι σε πόλεμο με τις χώρες της περιοχής.

Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρόδωσαν τη διπλωματία εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Ιράν εν μέσω των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άλμα για το πετρέλαιο: Κίνδυνος εκτίναξης στις τιμές βενζίνης και θέρμανσης - Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Με κομμένη ανάσα - Η αμήχανη ΕΕ - Τα δύσκολα για τη Ναυτιλία

Μέση Ανατολή: Κρίσιμη Δευτέρα για αγορές και ελληνική οικονομία

tags:
Ιράν
Μέση Ανατολή
Πετρέλαιο
Πόλεμος
Ναυτιλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider