Ιράν: «Θα χτυπήσουμε όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει το Στενό του Ορμούζ»

Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν τόνισε σήμερα πως οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν επίθεση εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του σουλτανάτου του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Το Στενό (του Ορμούζ) είναι κλειστό. Εάν οποιοιδήποτε επιχειρήσουν να περάσουν, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και το Πολεμικό Ναυτικό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι οι περιφερειακές χώρες θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα κατά του Ιράν. Σε δηλώσεις του στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι σε πόλεμο με τις χώρες της περιοχής.

Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρόδωσαν τη διπλωματία εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Ιράν εν μέσω των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ