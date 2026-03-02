Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Η «ανθεκτικότητα» των ελληνικών ομολόγων αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις μικρές δανειακές ανάγκες που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Δημόσιο για το 2025.

Χωρίς απώλειες και πιέσεις για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, ολοκληρώθηκε σήμερα η διαπραγμάτευση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τραπέζης της Ελλάδος.

Παρά τις σημαντικές πωλήσεις που καταγράφηκαν, η αγορά απορρόφησε την προσφορά, με αποτέλεσμα η τιμή και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να διατηρηθεί στα επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν και στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας (3,30%).

Aντίστοιχο κύμα ρευστοποιήσεων παρατηρήθηκε σε όλες σχεδόν τις αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ομολόγων να κινηθούν ανοδικά. Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου-αναφοράς, σκαρφάλωσε στο 2,70%, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά τεσσάρων μηνών όπου βρισκόταν πρόσφατα.

Η σημερινή εξέλιξη, ακολούθησε την αρχική στροφή προς την «ασφάλεια» που παρατηρήθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή --με πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν-- προκάλεσε άλμα 50% στις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου και κατακόρυφη άνοδο του πετρελαίου.

Οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό και θα φρενάρουν την περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε σήμερα, ήταν το «πάγωμα» στις νέες εκδόσεις ομολόγων. Σημαντικές εκδόσεις σε ευρώ από κρατικούς και εταιρικούς δανειολήπτες «πάγωσαν», καθώς οι εκδότες επέλεξαν να μην προχωρήσουν εν μέσω της αναταραχής στην αγορά.

Στη δευτερογενή αγορά και συγκεκριμένα στο ΗΔΑΤ, καταγράφηκαν σήμερα συναλλαγές 235 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 155 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές πώλησης.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,30% έναντι 2,71% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο (spread) να διαμορφωθεί στο 0,59%.