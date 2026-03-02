Ιράν: Νεκρή και η σύζυγος του Χαμενεΐ - «Πλήξαμε 500 στόχους που συνδέονται με ΗΠΑ, Ισραήλ»

Ηλικίας 79 ετών, η Μπαγκερζαντέχ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση μετά τα πλήγματα, σύμφωνα με το Tasnim.

Η Μανσουρέχ Χοτζαστέχ Μπαγκερζαντέχ, η σύζυγος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε το Σάββατο από αμερικανικά πλήγματα εναντίον της κατοικίας του στην Τεχεράνη, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ, μεταξύ αυτών το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Υπενθυμίζεται πως στο πλήγμα που εξουδετέρωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνονται μία από τις κόρες του, μία εγγονή του, ο γαμπρός του αλλά και σειρά ανώτατων και ανώτερων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος.

Φρουροί της Επανάστασης: «Πλήξαμε 500 στόχους που συνδέονται με ΗΠΑ, Ισραήλ»

Το Ιράν, που εξαπέλυσε το Σάββατο αντίποινα στη Μέση Ανατολή έπειτα από πλήγματα εναντίον της επικράτειάς του, έχει στοχοθετήσει προς το παρόν περισσότερους από 500 στόχους στην περιοχή, που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως υποστήριξαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Μετά την έναρξη της σύρραξης, οι θαρραλέοι στρατιώτες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων επιτέθηκαν σε 60 στρατηγικούς στόχους και 500 στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ Ισραήλ)», αναφέρουν σε μία ανακοίνωση οι Φρουροί, προσθέτοντας πως «εκτόξευσαν περισσότερα από 700 ντρόουν και εκατοντάδες πυραύλους».

