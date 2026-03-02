Ισραήλ: Ο στρατός δεν αποκλείει χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός δρα στον Λίβανο «προκειμένου να εξαλείψει μια σημαντική απειλή (…) Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Δρούμε για να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν

Για τον Λίβανο «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, πέραν των αεροπορικών πληγμάτων.

Ο ισραηλινός στρατός δρα στον Λίβανο «προκειμένου να εξαλείψει μια σημαντική απειλή (…) Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Δρούμε για να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Τίποτα επί του πεδίου δεν δικαιολογεί μια επικείμενη χερσαία εισβολή, ούτε προετοιμασίες προς αυτήν την κατεύθυνση», είχε δηλώσει νωρίτερα στους ανταποκριτές του ξένου Τύπου ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, άλλος εκπρόσωπος Τύπου του στρατού. «Βραχυπρόθεσμα, άμεσα, η απάντηση είναι όχι», είπε.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε σήμερα ότι χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ και να απαιτήσει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι ευθύνονται για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

«Είναι τώρα σημαντικό για το Ισραήλ και τον Λίβανο να επαναλάβουν τον συντονισμό (σε ζητήματα) ασφαλείας, ώστε οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις να μπορέσουν να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ και να εγγυηθούν την ασφάλεια του λαού του Λιβάνου», υπογράμμισε ο Αντόνιο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ: «Το Ιράν χτύπησε ακόμα και σε ευρωπαϊκό έδαφος»

Σε δηλώσεις του σε ανταποκριτές στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν ανέφερε ότι η «κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του ιρανικού καθεστώτος συνεχίζεται», υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες ενεργούν «με ισχύ, συντονισμό και αποφασιστικότητα».

Ευχαρίστησε «τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου για τη σταθερή ηγεσία και την ηθική διαύγειά τους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή», δηλώνοντας ότι «οι στόχοι μας είναι σαφείς. Όχι πυρηνικό όπλο, όχι βαλλιστική πυραυλική απειλή, καταστροφή του Ναυτικού και συντριβή του δικτύου πληρεξουσίων του καθεστώτος».

Ο κ. Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογία», κατηγορώντας παράλληλα την Τεχεράνη ότι «αντιδρά σπασμωδικά από απελπισία».

Επεσήμανε ότι «πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί κατά του Ισραήλ», αλλά και εναντίον περιφερειακών κρατών και «ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην Κύπρο», υποστηρίζοντας ότι «αυτό δεν είναι στρατηγική. Είναι πανικός. Είναι απελπισία».

Κάνοντας σαφή αντιπαραβολή, δήλωσε ότι «εμείς στοχεύουμε στρατιωτικές υποδομές, αυτοί στοχεύουν οικογένειες», προσθέτοντας ότι το καθεστώς «τρομοκρατεί τον ίδιο του τον λαό, τρομοκρατεί εμάς και τώρα επιχειρεί να τρομοκρατήσει την περιοχή και τον κόσμο».

Παρά τις απώλειες, διαμήνυσε ότι «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας» . Προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο ενός εξοπλισμένου με πυρηνικά Ιράν, υπογράμμισε ότι «αυτό δεν είναι ρίσκο που ανεχόμαστε. Είναι μια πραγματικότητα που δεν θα επιτρέψουμε. Γι' αυτό η κοινή επιχείρηση ήταν αναγκαία».

Αναφερόμενος σε επικρίσεις εντός του ΟΗΕ, σημείωσε ότι η φωτογραφία που κυκλοφόρησε από αξιωματούχους του Οργανισμού «τραβήχτηκε στην πραγματικότητα στα τέλη Ιανουαρίου» και απεικόνιζε πολίτες «που σκοτώθηκαν από το ίδιο το ιρανικό καθεστώς».

Επανέλαβε ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατεύσουμε τον λαό μας, για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, επανέλαβε ότι «ένας από τους στόχους της κοινής επιχείρησης είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικές δυνατότητες για να απειλούν ολόκληρο τον κόσμο», προσθέτοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικές δυνατότητες».

Για τη διάρκεια της επιχείρησης, απάντησε ότι θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί», αναγνωρίζοντας ότι «δεν είναι εύκολο για τους ανθρώπους στο Ισραήλ που έμειναν σε καταφύγια για πολλές ημέρες» και ότι «η θυσία σας θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της επιχείρησης».

Απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς που βρίσκονται υπό διαρκή συναγερμό τους ζήτησε να είναι δυνατοί.

"Δεν θα διαρκέσει για πάντα. Κάνετε μια θυσία, αλλά για το μέλλον του Ισραήλ, πρέπει να το κάνουμε", ανέφερε και πρόσθεσε ότι «υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και του πρωθυπουργού Νετανιάχου, επιτέλους αναλαμβάνουμε δράση» και ότι «ο κόσμος θα είναι καλύτερος, ολόκληρη η περιοχή, ολόκληρος ο κόσμος".

Αναφορικά με το μέλλον της ηγεσίας στο Ιράν, εξέφρασε την ελπίδα για αλλαγή, δηλώνοντας ότι «ελπίζουμε ότι θα υπάρξει νέα ηγεσία. Ο ιρανικός λαός αξίζει καλύτερη ηγεσία. Προσευχόμαστε για την ελευθερία σας. Και πιστεύω ότι η ελευθερία θα έρθει νωρίτερα παρά αργότερα».

Κλείνοντας, σχολιάζοντας αναφορές περί πλήγματος σε σχολείο στο Ιράν, ανέφερε ότι «λυπούμαστε για την απώλεια ζωής οποιουδήποτε αμάχου, υπάρχουν πληροφορίες που δεν τις έχω μπροστά μου που αναφέρουν ότι οι Φρουροί της επανάστασης χτύπησαν το σχολείο. Εμείς στοχεύουμε στρατιωτικούς στόχους. Αυτό κάνουμε. Οι Ιρανοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο».

Ο ΟΗΕ καλεί Χεζμπολάχ και Ισραήλ σε αυτοσυγκράτηση

Ο ΟΗΕ εξέφρασε σήμερα σοβαρές ανησυχίες για τη νέα ανάφλεξη μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

«Ανησυχούμε πολύ για την ανταλλαγή πυρών κατά μήκος της Μπλε Γραμμής οριοθέτησης», του συνόρου που χάραξε ο ΟΗΕ και χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ και τα Υψίπεδα του Γκολάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που «αλλάζει πολύ γρήγορα».

«Είμαστε επίσης ενήμεροι για πλήγματα εναντίον του Ισραήλ, για τα οποία ανέλαβε την ευθύνη η Χεζμπολάχ και για τα ισραηλινά πλήγματα από τα οποία σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι στα βόρεια της Μπλε Γραμμής, στον Λίβανο», πρόσθεσε.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

Τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, σε απάντηση για μια επίθεση της Χεζμπολάχ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν, είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν σήμερα 31 άνθρωποι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ