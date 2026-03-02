Μέχρι τις 6 Μαρτίου η αναστολή πτήσεων από Τουρκία προς τα κράτη Κόλπου λόγω Ιράν

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και σε αεροπλάνα της Turkish Airlines και της Pegasus Airlines, που έχουν εγκλωβιστεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναστέλλονται έως τις 3 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ, Συρία, Λίβανο και Ιορδανία μέχρι τις 6 Μαρτίου.

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και σε αεροπλάνα της Turkish Airlines και της Pegasus Airlines, που έχουν εγκλωβιστεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης, σημειώνοντας ότι αυτά τα αεροπλάνα θα συνεχίσουν να μεταφέρουν επιβάτες πίσω στην Τουρκία μόλις ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής είναι κλειστό μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε πλήττοντας κυρίως το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις.

Επανεκκινούν περιορισμένες πτήσεις από Ντουμπάι

Οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν απόψε, σε «περιορισμένο» βαθμό από τα αεροδρόμια του Ντουμπάι, τρεις ημέρες αφού ακυρώθηκαν όλες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τα αεροδρόμια ανακοίνωσε ότι θα επαναληφθούν από απόψε οι αναχωρήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο DXB και από το αεροδρόμιο DWC0 (Dubai World Central - Al Maktoum International).

Στη Γαλλία, η εταιρεία Air France αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή πτήσεων προς τους τέσσερις προορισμούς της Μέσης Ανατολής που εξυπηρετεί, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. «Λόγω της κατάστασης ασφαλείας, η εταιρεία αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ντουμπάι και το Ριάντ μέχρι τις 5 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ημερομηνίας», ανέφερε. Η επανάληψη των πτήσεων θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στην περιοχή, πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ