Ρωσία: Πέντε τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones στο Νοβοροσίσκ

Oυκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Τσέσκαρις στο λιμάνι, πλήττοντας έξι από τις επτά εγκαταστάσεις φόρτωσης, όπως και ρωσικά πολεμικά πλοία

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, 20 κτίρια υπέστησαν ζημιές, και μια πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό καυσίμων που κατασβέστηκε, μετά τη μαζική επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη –λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Τσέσκαρις στο λιμάνι, πλήττοντας έξι από τις επτά εγκαταστάσεις φόρτωσης, όπως και ρωσικά πολεμικά πλοία. Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι μία ναυτική βάση επίσης επλήγη, μαζί με έναν σταθμό ραντάρ του αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Η Ρωσία, η οποία είναι φειδωλή στις πληροφορίες σχετικά με επιθέσεις εναντίον των ενόπλων δυνάμεών της, δεν έκανε καμία αναφορά σε τυχόν ζημιές σε στρατιωτικές της εγκαταστάσεις. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τι στόχους έπληξε η Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 172 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 67 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 66 πάνω από την περιοχή Κρασνοντάρ όπου βρίσκεται το Νοβοροσίσκ.

Οι τοπικές αρχές στη νότια Ρωσία ανέφεραν επίσης ότι ο τερματικός σταθμός καυσίμων στο λιμάνι φλεγόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ανέφεραν ότι η φωτιά είχε κατασβεστεί αλλά δεν ανέφεραν πώς είχε ξεσπάσει, αν και αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την ουκρανική επίθεση.

«Όλη τη νύχτα, ο στρατός μας απέκρουσε μια μαζική επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η ισχυρότερη επίθεση έπληξε το Νοβοροσίσκ, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ.

Ο Αντρέι Κράβτσενκο, δήμαρχος του Νοβοροσίσκ, δημοσίευσε φωτογραφίες στο κανάλι του στο Telegram και δήλωσε ότι οι προκαταρκτικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι οκτώ πολυκατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, μαζί με εννέα ιδιωτικές κατοικίες και τρία νηπιαγωγεία.

Πέντε τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι συντρίμμια drone έπεσαν σε τερματικό σταθμό σιτηρών στο Νοβοροσίσκ χωρίς να προκαλέσουν ζημιές, επικαλούμενο τον επικεφαλής της εταιρείας που διαχειρίζεται την εγκατάσταση.

Η Ουκρανία είχε επιτεθεί στο Νοβοροσίσκ τον Νοέμβριο, συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας, του σημείου φόρτωσης πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο διαχειρίζονται αμερικανικές και ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες.

Ο πρέσβης του Κιέβου στην Ουάσινγκτον είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε πει στην ουκρανική κυβέρνηση μετά την επίθεση του Νοεμβρίου, να απόσχει από πλήγματα που θίγουν αμερικανικά συμφέροντα.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι η παραγωγή πετρελαίου του δεν επηρεάστηκε από την τελευταία επίθεση και ότι τόσο η παραγωγή όσο και οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ