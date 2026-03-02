Λίβανος: Σειρά πληγμάτων στα περίχωρα της Βηρυτού - «Φύγετε αμέσως» καλεί η πρεσβεία των ΗΠΑ

Πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τα νότια περίχωρα του Λιβάνου, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το AFPTV, έπειτα από μία εντολή εκκένωσης που έστειλε ο ισραηλινός στρατός.

Πλήγματα στοχοθέτησαν σήμερα τα νότια περίχωρα του Λιβάνου, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το AFPTV, έπειτα από μία εντολή εκκένωσης που έστειλε ο ισραηλινός στρατός.

Πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από το σημείο που βρέθηκε στο στόχαστρο των πληγμάτων, όπως δείχνουν οι εικόνες. Τέσσερα πλήγματα καταμέτρησε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (ANI).

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο κάλεσε εκ νέου σήμερα τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν τη χώρα «αμέσως», όσο εμπορικές πτήσεις είναι διαθέσιμες.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η πρεσβεία ζήτησε επίσης από τους Αμερικανούς «να μην μεταβαίνουν στον Λίβανο», εκτιμώντας πως η κατάσταση στη χώρα, που βρίσκεται στο στόχαστρο σφοδρών ισραηλινών πληγμάτων, είναι «ασταθής και απρόβλεπτη».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ