Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Τουσκ: «Η Πολωνία εξοπλίζεται με τους φίλους της για να αποτρέψει τους εχθρούς της»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τουσκ: «Η Πολωνία εξοπλίζεται με τους φίλους της για να αποτρέψει τους εχθρούς της»
Ντόναλντ Τουσκ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε υπέρμαχος ενός «πολωνικού πυρηνικού σχεδίου», χωρίς όμως να επεκταθεί περαιτέρω.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του συνεργάζεται καλά με τους «φίλους» της στο σχέδιο προηγμένης αποτροπής που παρουσίασε ο Γάλλος πρόεδρος, για να αποτρέψει «εχθρούς» από επιθέσεις εναντίον της.

«Η Πολωνία διεξάγει συζητήσεις με τη Γαλλία και μια ομάδα των πιο στενών Ευρωπαίων συμμάχων της για το προηγμένο πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής», τόνισε ο Τουσκ.

«Εξοπλιζόμαστε μαζί με τους φίλους μας ώστε οι εχθροί μας να μην τολμήσουν να μας επιτεθούν», πρόσθεσε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα μια «σημαντική εξέλιξη» του γαλλικού δόγματος πυρηνικής αποτροπής, στην οποία οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων η Πολωνία, «δέχτηκαν» να συμμετάσχουν.

Η Βαρσοβία και το Παρίσι είχαν συζητήσει αρχικά το θέμα μιας γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας που να καλύπτει και την Πολωνία, κατά την υπογραφή μιας νέας πολωνογαλλικής συνθήκης στο Νανσί το 2025.

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε υπέρμαχος ενός «πολωνικού πυρηνικού σχεδίου», χωρίς όμως να επεκταθεί περαιτέρω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Άλμα για το πετρέλαιο: Κίνδυνος εκτίναξης στις τιμές βενζίνης και θέρμανσης - Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Με κομμένη ανάσα - Η αμήχανη ΕΕ - Τα δύσκολα για τη Ναυτιλία

Μέση Ανατολή: Κρίσιμη Δευτέρα για αγορές και ελληνική οικονομία

tags:
Ντόναλντ Τουσκ (Donald Tusk)
Πολωνία
Πυρηνικά
Εμανουέλ Μακρόν
Γαλλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider