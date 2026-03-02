Σαουδική Αραβία: Διακόπηκαν ορισμένες δραστηριότητες στο διυλιστήριο της Saudi Aramco

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ορισμένες δραστηριότητες στο γιγάντιο διυλιστήριό της του Ρας Τανούρα, στις ακτές του Κόλπου, διακόπηκαν σήμερα ύστερα από επίθεση που προκάλεσε πυρκαγιά.

«Σε διακοπή λειτουργίας για προληπτικούς λόγους τέθηκαν ορισμένες επιχειρησιακές μονάδες του διυλιστηρίου, χωρίς κανέναν αντίκτυπο στον εφοδιασμό των τοπικών αγορών σε πετρελαϊκά προϊόντα», διευκρίνισε επίσημη πηγή στο υπουργείο, σε ανακοίνωση του σαουδαραβικού πρακτορείου ειδήσεων.

Διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία που βρίσκεται στον Κόλπο στοχοθετήθηκε σήμερα από επίθεση, δήλωσε παράλληλα στο AFP πηγή ενήμερη για τα γεγονότα, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, τη στιγμή που το Ιράν εξαπέλυσε νέο μπαράζ πυρών στην περιοχή.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση αυτή της Ρας Τανούρα, την οποία εκμεταλλεύεται η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco, αλλά η φωτιά έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, τον οποίο επικαλέστηκε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων στο X, δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοθέτησαν το διυλιστήριο και αναχαιτίστηκαν.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, τον οποίο επικαλέστηκε το Reuters, είχε δηλώσει προηγουμένως στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, ότι δύο drones αναχαιτίστηκαν στις εγκαταστάσεις, όπου τα συντρίμμια τους προκάλεσαν περιορισμένη πυρκαγιά και είχε προσθέσει ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Εξάλλου νωρίτερα πηγή της βιομηχανίας είχε δηλώσει στο Reuters ότι η σαουδαραβική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Aramco έκλεισε το διυλιστήριο της Ρας Τανούρα, αφού αυτό επλήγη από drone, σε μια προφανή κλιμάκωση κατά την τρίτη ημέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ιράν στην περιοχή σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το συγκρότημα Ras Tanura, στην ακτή του βασιλείου στον Κόλπο, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή με δυνατότητα 550.000 βαρελιών ημερησίως (bpd) και χρησιμεύει ως ζωτικής σημασίας τερματικός σταθμός εξαγωγής για το αργό πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας. Το Ρας Τανούρα έκλεισε ως μέτρο ασφαλείας και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, πρόσθεσε η πηγή που επικαλέστηκε το Reuters.

Το κλείσιμό του είναι πιθανόν να αυξήσει τις ανησυχίες όσον αφορά τις προμήθειες πετρελαίου καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Στενού του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, έχουν σχεδόν διακοπεί αφού πλοία δέχθηκαν επίθεση γύρω από αυτό χθες, Κυριακή.

Η Aramco δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα που εστάλη με email από το Reuters για να σχολιάσει την είδηση.

Το Ρας Τανούρα είχε δεχθεί επίθεση από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης το 2021, σε μια επίθεση που το Ριάντ είχε χαρακτηρίσει αποτυχημένη επίθεση στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ