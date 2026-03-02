Κομισιόν για Μ. Ανατολή: «Προτεραιότητες η υποστήριξη των κρατών μελών και η προστασία των πολιτών της ΕΕ»

«Το έργο της Επιτροπής θα καθοδηγείται από δύο προτεραιότητες: την υποστήριξη των κρατών μελών και την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τις αρνητικές συνέπειες των γεγονότων που εκτυλίσσονται στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του «Κολλεγίου Ασφάλειας» των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στη συνεδρίαση εξετάστηκε η εξελισσόμενη κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο της Επιτροπής θα επικεντρωθεί, σε συγκεκριμένους τομείς.

«Η Επιτροπή εντείνει τη στήριξη των προσπαθειών εκκένωσης και επαναπατρισμού των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Η Επιτροπή ενισχύει επίσης την παρακολούθηση των κινδύνων διαταραχής των μεταφορών, ιδίως γύρω από το Στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα, και εντείνει τον συντονισμό με τις αεροπορικές εταιρείες, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις εθνικές αρχές.

Στον τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στις τιμές όσο και στον εφοδιασμό και θα συγκαλέσει μια ειδική ομάδα για την ενέργεια με τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η πρώτη συνεδρίαση της οποίας θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

Στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, η Επιτροπή διατηρεί αυξημένη επαγρύπνηση και στενή συνεργασία με την Europol και τα κράτη μέλη όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την εσωτερική ασφάλεια.

Τέλος, στον τομέα της μετανάστευσης, η Επιτροπή ενισχύει την ετοιμότητα μέσω της στενότερης παρακολούθησης των τάσεων και της ενισχυμένης συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και τις χώρες εταίρους».