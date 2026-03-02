Η κυβέρνηση του Ιράν καλεί τους πολίτες να υποστηρίξουν με την Ισλαμική Δημοκρατία

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ένα δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ, αφού δέχτηκε πλήγματα από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κυβέρνηση του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρωθούν σήμερα το βράδυ σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης για να υποστηρίξουν την Ισλαμική Δημοκρατία και να αποτίσουν φόρο τιμής στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεϊ που σκοτώθηκε το Σάββατο σε αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

Οι αρχές απευθύνουν την έκκληση αυτή, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, την τρίτη ημέρα των βομβαρδισμών του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ δήλωσε ότι θέλει να κλιμακώσει τα πλήγματά του κατά των «βασικών στοιχείων του καθεστώτος» του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ένα δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ, αφού δέχτηκε πλήγματα από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία.

Στην ανακοίνωση των Φρουρών, που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορείο, αναφέρεται ότι πρόκειται για το πλοίο “Athen Nova”, ωστόσο το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι προφανώς πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου “Athe Nova”, με σημαία Ονδούρας.

Επίσης, οι Φρουροί δεν δηλώνουν ρητά ότι το πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αν και στο συμβάν αυτό γίνεται αναφορά, σε μια γραμμή, στην έκθεση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

«Το δεξαμενόπλοιο Athe Nova, ένα (πλοίο) των συμμάχων των Αμερικανών στο στενό του Ορμούζ, φλέγεται ακόμη αφού επλήγη από δύο δρόνους», ενέφερε ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης.

Το Σάββατο οι Φρουροί ανέφεραν ότι τα Στενά του Ορμούζ, ένας θαλάσσιος δρόμος «κλειδί» για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, έχει κλείσει «ντε φάκτο» για τη ναυσιπλοΐα, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν. Το Ορμούζ είναι ένας θαλάσσιος διάδρομος ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου καθώς συνδέει μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Πεζεσκιάν: «Το Ιράν δεν θα σιγήσει μπροστά στις επιθέσεις εναντίον σχολείων και νοσοκομείων»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε σήμερα πως η χώρα του «δεν θα σιγήσει», έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε «επιθέσεις» εναντίον ενός σχολείου και ενός νοσοκομείου, οι οποίες αποδόθηκαν σε ισραηλινο-αμερικανικά πλήγματα.

«Οι επιθέσεις εναντίον των νοσοκομείων πλήττουν την ίδια τη ζωή. Οι επιθέσεις εναντίον των σχολείων στοχεύουν το μέλλον ενός έθνους (…). Ο κόσμος πρέπει να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες», έγραψε στο Χ ο Πεζεσκιάν.

«Το Ιράν δεν θα μείνει σιωπηλό και δεν θα υποκύψει μπροστά σε αυτά τα εγκλήματα», υπογράμμισε.

To Ιράν είπε πως ένας βομβαρδισμός το Σάββατο προκάλεσε τον θάνατο 168 ανθρώπων σε ένα σχολείο στο νότιο τμήμα της χώρας, όμως ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ επιβεβαίωσαν μια τέτοια επίθεση, την οποία το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει, ελλείψει πρόσβασης στο πεδίο. Στην Τεχεράνη, ένα νοσοκομείο καταστράφηκε το βράδυ της Κυριακής.

