Ερντογάν: «Γνωρίζουμε τα σενάρια για το Ιράν και τους ύπουλους υπολογισμούς που γίνονται»

Έκκληση για κατάπαυση του πυρός. Προειδοποίηση για συνέπειες και «σενάρια». Επαφές με διεθνείς ηγέτες. Συλλυπητήρια για το Ιράν.

Στις συνεχιζόμενες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας σε άμεση κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στον διάλογο, ενώ έκανε λόγο για «σενάρια που γράφονται πίσω από κλειστές πόρτες» σε σχέση με την περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος τοποθετήθηκε για τις περιφερειακές εξελίξεις μιλώντας σε δείπνο ιφτάρ που παρέθεσε σε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, της τοπικής οργάνωσης της Άγκυρας και σε περιφερειάρχες.

«Αν μπορούμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα, τότε εκπληρώνουμε το καθήκον μας και ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις της θέσης μας. Το κάνουμε αυτό εδώ και 23 χρόνια. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, ως ομάδα που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη 86 εκατ. ανθρώπων, δεν έχουμε την πολυτέλεια να εφησυχάζουμε», σημείωσε.

«Γνωρίζουμε τις παγίδες και τους ύπουλους υπολογισμούς»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τουρκία μπορεί να διαχειριστεί την κρίση, στέλνοντας μήνυμα εσωτερικής σταθερότητας και ετοιμότητας απέναντι σε όσα, όπως είπε, σχεδιάζονται στο παρασκήνιο.

«Η Τουρκία, ευτυχώς, είναι ασφαλής υπό την ηγεσία του ικανού και έμπειρου προσωπικού της, το οποίο διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Γνωρίζουμε τι επιχειρείται ως συμμαχία και ως κυβερνών κόμμα. Γνωρίζουμε τα σενάρια που γράφονται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις παγίδες που στήνονται και τους ύπουλους υπολογισμούς που γίνονται. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες επιδιώξεις υποκρύπτουν αυτές οι ονειροπολήσεις. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά τι κάνουμε και τι θα κάνουμε», διαμήνυσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε σε συσπείρωση και ενότητα, τονίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρή εξωτερική πολιτική, οικονομία και αμυντική βιομηχανία, ώστε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να βγει ενισχυμένη από την κρίση.

«Όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες κρίσεις στην περιοχή μας, αν θέλει ο Αλλάχ, θα οδηγήσουμε τη χώρα μας μέσα από αυτά τα ταραγμένα νερά προς την ασφάλεια. Με την ισχυρή εξωτερική πολιτική, την οικονομία, την αμυντική βιομηχανία, τη στρατιωτική της ικανότητα και το ενισχυμένο εσωτερικό μέτωπο, η Τουρκία, αν θέλει ο Θεός, θα ξεπεράσει όλες τις αντιξοότητες με το κεφάλι ψηλά. Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί. Αλλάχ επιτρέποντος, το μέλλον ανήκει στην Τουρκία. Το μέλλον ανήκει στο αγαπημένο μας έθνος με τα 86 εκατομμύρια πολίτες του. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να ενεργήσουμε με ενότητα και αλληλεγγύη. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές μας που απορρέουν από τη θρησκεία, την πίστη και την καταγωγή και να διατηρήσουμε την αποφασιστικότητά μας να οικοδομήσουμε μαζί ένα λαμπρότερο, πιο ευτυχισμένο και πιο ευημερούν μέλλον. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα μας, το έθνος μας και την περιοχή μας από όλες τις καταστροφές», ευχήθηκε.

Έκκληση για κατάπαυση του πυρός

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και επανέναρξη του διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία επιδιώκει την ειρήνη και δηλώνει έτοιμη να εντείνει τις διπλωματικές της επαφές για να συμβάλει στην αποκλιμάκωση.

«Σε αυτές τις συζητήσεις, εξετάσαμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε τον πόλεμο. Θα εντείνουμε τις επαφές μας σε όλα τα επίπεδα μέχρι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να επικρατήσει ηρεμία. Ως έθνος, θέλουμε για τους γείτονές μας αυτό που θέλουμε για τους εαυτούς μας. Σε κανένα σημείο της ιστορίας μας δεν έχουμε μείνει αδιάφοροι όταν καίγονται τα σπίτια των γειτόνων μας. Ακολουθούμε μια πολιτική αρχών, έντιμης και ειρηνικής που δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή. Όλοι γνωρίζουν πόσο ειλικρινά έχουμε ξεκινήσει αυτή την πορεία για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα εδώ και 23 χρόνια και πώς έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική που ακολουθεί τη διεθνή πολιτική. Η νομιμότητα των προσπαθειών μας είναι πλέον πολύ καλύτερα κατανοητή. Είμαστε στο πλευρό της ειρήνης. Θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία, να σταματήσουν τα δάκρυα και η περιοχή μας να επιτύχει τη διαρκή ειρήνη που λαχταράει εδώ και χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτού του ευλογημένου μήνα του Ραμαζανιού, δεν θέλουμε να δούμε συγκρούσεις, πόλεμο, ένταση ή σφαγές δίπλα μας», δήλωσε.

Προειδοποίηση για συνέπειες και «σενάρια»

Διαφορετικά, προειδοποίησε ότι η συνέχιση της σύγκρουσης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια, ενώ διαβεβαίωσε ότι η 'Αγκυρα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της χώρας και των πολιτών της, καλώντας τους να εμπιστεύονται το κράτος.

«Η θέση μας σχετικά με τις παράνομες επιθέσεις κατά του Ιράν είναι η εξής: Το Ιράν είναι γείτονάς μας. Ο ιρανικός λαός, με τον οποίο ζούμε ειρηνικά, είναι αδέρφια μας, όπως και άλλοι λαοί στην περιοχή. Ζούμε ειρηνικά δίπλα-δίπλα εδώ και αιώνες. Θα συνεχίσουμε να ζούμε δίπλα-δίπλα με τους Ιρανούς αδελφούς μας για πολλούς ακόμη αιώνες. Προτεραιότητά μας είναι να επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε την πόρτα στο διάλογο. Εάν δεν γίνει η απαραίτητη παρέμβαση, η σύγκρουση θα έχει σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες. Η φωτιά πρέπει να σβήσει πριν εξαπλωθεί περαιτέρω», προειδοποίησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ πρόσθεσε πως «κατά τη διάρκεια αυτής της ευαίσθητης περιόδου, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για τη χώρα μας και τους πολίτες μας. Αναλύουμε προσεκτικά κάθε εξέλιξη και εξετάζουμε κάθε περιστατικό με την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι μονάδες ασφαλείας και πληροφοριών μας παρακολουθούν σχολαστικά τις εξελίξεις επί τόπου. Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας κατά γράμμα, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημιά σε κανέναν από τους 86 εκατομμύρια πολίτες μας. Απευθύνω έκκληση στα 86 εκατομμύρια των πολιτών μας: Ας συνεχίσει το έθνος μας να μας εμπιστεύεται, ας συνεχίσει να εμπιστεύεται το κράτος του».

Επαφές με διεθνείς ηγέτες

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα έχει αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση.

«Ως Τουρκία, έχουμε καταβάλει προσπάθειες από την πρώτη μέρα. Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε με τις φίλες και αδελφές χώρες στην περιοχή για να αποτρέψουμε την κλιμάκωση της έντασης. Το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν προέκυψε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με τις προκλήσεις του Ισραήλ, η διαφωνία μεγάλωσε και μετατράπηκε σε μια έντονη σύγκρουση. Τα αδέρφια μας στον Κόλπο επηρεάστηκαν επίσης αρνητικά από τα αμοιβαία αντίποινα. Από το Σάββατο, είχαμε εκτενείς συναντήσεις με πολλούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του κ. Τραμπ, του εμίρη του Κατάρ, του εμίρη του Κουβέιτ, του προέδρου των ΗΑΕ, του προέδρου και πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, της προέδρου της Επιτροπής της ΕΕ, του καγκελαρίου της Γερμανίας και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Συλλυπητήρια για το Ιράν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε για άλλη μια φορά τις επιθέσεις και εξέφρασε συλλυπητήρια για τα θύματα στο Ιράν.

«Η περιοχή μας αντιμετωπίζει προβλήματα, εντάσεις και αλλεπάλληλες κρίσεις. Το Σάββατο, επιδεινώθηκε από επιθέσεις κατά του Ιράν που παραβίασαν σαφώς το διεθνές δίκαιο. Πολλοί από τους Ιρανούς αδελφούς και αδελφές μας έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, καθώς και πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων και αθώων παιδιών. Εκ μέρους της χώρας και του έθνους μου, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στον ιρανικό λαό και προσεύχομαι για τις ψυχές των Ιρανών αδελφών μας, ιδίως του εκλιπόντος Χαμενεΐ. Ως γείτονες και αδελφοί, συμμεριζόμαστε τον πόνο του ιρανικού λαού. Και εδώ, είμαστε βαθιά λυπημένοι που βλέπουμε το πλήρες βάρος της σύγκρουσης, τα βάσανα που υφίστανται αθώοι πολίτες και παιδιά», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ