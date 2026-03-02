«Ασκήσεις ηρεμίας» στη Wall Street εν μέσω ανάφλεξης στον Περσικό

Με μικτά πρόσημα και ήπιες διακυμάνσεις έκλεισαν την πρώτη συνεδρίαση του Μαρτίου οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την αμερικανική αγορά να διαγράφει τις αρχικές απώλειες που προκαλεί η ανησυχία για τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν έχει ήδη επεκταθεί σε εννέα κράτη της περιοχής του Περσικού, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου.
Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με οριακές απώλειες 73 μονάδων ή 0,15% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 48.904 μονάδων, αν και ενδοσυνεδριακά έφτασε να χάνει ως και 600 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 επέστρεψε από το -1,2% και σημείωσε μικρά κέρδη 0,04% για να κλείσει στις 6.881 μονάδες. Καλύτερη εικόνα για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να ενισχύεται κατά 0,36% και και να κλείνει στις 22.748 μονάδες, αν και νωρίτερα έφτασε να χάνει ως και 1,5%.
Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο, ο Nasdaq έχασε 3% στη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον περασμένο Μάρτιο ενώ S&P 500 και Dow Jones υποχώρησαν κατά 1% και 0,2% αντίστοιχα, έχοντας ως βαρίδι τον κλάδο του software, ο οποίος υποχώρησε άνω του 10%.
Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρή άνοδο σχεδόν 3% σημείωσε η μετοχή της Nvidia, ανακάμπτοντας μερικώς από τις ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσε και η μετοχή της Microsoft.
Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές που σχετίζονται με τον αμυντικό κλάδο, με την Lockheed Martin να κερδίζει 2%, ενώ RTX και Northrop Grumman ενισχύθηκαν κατά 4%.
Από κοντά και οι τίτλοι του ενεργειακού τομέα, οι οποίοι επωφελήθηκαν από το άλμα στις τιμές του αργού που προκαλεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Η μετοχή της Chevron έπιασε νέα ιστορικά υψηλά στα 189,60 δολάρια, με άνοδο 1,5%, ενώ η μετοχή της Exxon έκλεισε 1,1% υψηλότερα.