Πάνω από τα 5.200 δολάρια ο χρυσός με «άρωμα» Μέσης Ανατολής

Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές assets σε περιόδους αβεβαιότητας, έχει σημειώσει πολλαπλά ιστορικά υψηλά το 2026 με άλμα σχεδόν 23% μέχρι στιγμής φέτος.

Διεύρυνε τα κέρδη του ο χρυσός τη Δευτέρα, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, μπαίνοντας με το δεξί στον Μάρτιο μετά τον 7ο συναπτό μήνα κερδών (ράλι 7,6%) λόγω ανησυχιών για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ ενισχύθηκαν 1% στα 5.299,50 δολάρια ενώ ο χρυσός στην αγορά σποτ σημείωσε μικρή μεταβολή στα 5.284,14 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας φτάσει στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 5.418,50 δολαρίων. Υπενθυμίζεται πως το πολύτιμο μέταλλο χτύπησε το ρεκόρ των 5.594,82 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου.

Το ασήμι στην αγορά σποτ υποχώρησε 6,6% στα 87,64 δολάρια ανά ουγγιά, αφού άγγιξε υψηλό από τις 30 Ιανουαρίου. Η πλατίνα στην αγορά σποτ απώλεσε 3,4% στα 2.283,55 δολάρια, ενώ το παλλάδιο διολίσθησε 2,2% στα 1.746,50 δολάρια.

«Αυτή τη στιγμή, η αγορά προσπαθεί να καταλάβει εάν αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες», τόνισε ο Ντέιβιντ Μέγκερ, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures. «Νομίζω ότι αυτή η αβεβαιότητα είναι πολύ πιθανό να στηρίξει τις τιμές» πρόσθεσε.

Οι αναλυτές της SP Angel σημείωσαν ότι ο αυξανόμενος γεωπολιτικός κατακερματισμός ώθησε τις κεντρικές τράπεζες των BRICS να αυξήσουν την έκθεσή τους στον χρυσό, ενώ η BNP Paribas αναμένει ότι η ζήτηση για επενδύσεις σε χρυσό θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό φέτος.

Το ράλι βασίζεται στην εξαιρετική χρονιά του 2025 με άνοδο +64%, που τροφοδοτήθηκε από τις ισχυρές αγορές ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες, τις ισχυρές εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και τη στροφή προς μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.