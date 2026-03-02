Επικοινωνία Μητσοτάκη - Κόστα με έμφαση στην Κύπρο

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Κόστα για την στήριξη που παρέχει η Ελλάδα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στην Κύπρο.

Κυβερνητικές πηγές: O πρωθυπουργός είναι ανοικτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού

Παράλληλα, την Τρίτη ο κ. Μητσοτάκης στις 12:00 θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη.

Στις 16:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Δρ Χανς Κλούγκε.