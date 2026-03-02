Ειδήσεις | Διεθνή

Το Ισραήλ έπληξε οικονομική εταιρεία στον Λίβανο επειδή «χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ»

Η εταιρεία είναι πολύ δημοφιλής, ιδίως στην κοινότητα των σιιτών, επειδή χορηγεί δάνεια χωρίς επιτόκια, μικροπιστώσεις και διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε «σειρά πληγμάτων» στον Λίβανο εναντίον της οικονομικής εταιρείας Αλ Καρντ Αλ Χάσαν, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, κατά την επίθεση που πραγματοποίησε τη νύχτα εναντίον του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε μια σειρά πληγμάτων εναντίον της εταιρείας Αλ Καρντ Αλ Χάσαν που χρηματοδοτεί την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», ανέφερε ο στρατός.

Η εταιρεία αυτή, στην οποία έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ εδώ και καιρό, είναι πολύ δημοφιλής, ιδίως στην κοινότητα των σιιτών, επειδή χορηγεί δάνεια χωρίς επιτόκια, μικροπιστώσεις και διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες. Διαθέτει δεκάδες υποκαταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

