Ράλι άνω του 5% για το πετρέλαιο με το Ιράν στο «ραντάρ»

Άνοδο άνω του 5% σημείωσε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς οι παίκτες στην αγορά καυσίμων ανησυχούν ότι ένας πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξεφύγει από τον έλεγχο και θα οδηγήσει σε σημαντικές διαταραχές στη αλυσίδα εφοδιασμού. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate σκαρφάλωσε 5,79% στα 70,90 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το Brent ενισχύθηκε πάνω από 6% στα 77,51 δολάρια.

Αμφότερα το WTI και το παγκόσμιο σημείο αναφοράς αποκαθηλώθηκαν από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά (άλμα +13%). Δεν είναι σαφές ποιος θα κυβερνήσει τελικά τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον OPEC μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Το πώς θα αντιδράσει τελικά η αγορά καυσίμων θα εξαρτηθεί από το αν ο πόλεμος οδηγήσει σε παρατεταμένη διακοπή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου σημείου συμφόρησης στον κόσμο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

«Θεωρούμε τον ρυθμό ανάκαμψης της κυκλοφορίας μέσω Ορμούζ και την έκταση των ιρανικών αντιποίνων ως καθοριστικούς παράγοντες για την τιμή του πετρελαίου τις επόμενες ημέρες», τόνισα οι αναλυτές της UBS. Πάνω από 14 εκατ. βαρέλια την ημέρα διήλθαν από τα στενά του Ορμούζ το 2025, ή περίπου το 1/3 των συνολικών εξαγωγών αργού πετρελαίου μέσω θαλάσσης παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Περίπου τα 2/3 αυτών των εξαγωγών πηγαίνουν στην Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, το Brent θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι καθώς η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, επεσήμαναν οι αναλυτές της Barclays. «Το πώς θα καταλήξει αυτό είναι εξαιρετικά αβέβαιο σε αυτό το σημείο, αλλά εν τω μεταξύ η αγορά πετρελαίου θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους χειρότερους φόβους της», υπογράμμισαν.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν θα μπορούσαν επίσης να καταρρεύσουν εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα είναι υπεύθυνος στην Τεχεράνη, των εσωτερικών διαδηλώσεων και απεργιών εργαζομένων στις περιοχές και τα λιμάνια παραγωγής, προειδοποίησε ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates. Το Ιράν παράγει περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.