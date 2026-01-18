Reuters: Τουλάχιστον 5.000 οι νεκροί στην εξέγερση στο Ιράν

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο στα θύματα συμπεριλαμβάνονται και περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Κυριακή στο Reuters ότι οι αρχές έχουν επαληθεύσει πως τουλάχιστον 5.000 άτομα έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων περίπου 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, αποδίδοντας τις ευθύνες σε «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τον θάνατο «αθώων Ιρανών».

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, είπε επίσης στο Reuters ότι οι πιο σφοδρές συγκρούσεις και ο υψηλότερος αριθμός θανάτων καταγράφηκαν στις ιρανικές κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό Ιράν, μια περιοχή όπου έχουν δραστηριοποιηθεί Κούρδοι αυτονομιστές και όπου τα ξεσπάσματα βίας ήταν από τα πιο αιματηρά σε προηγούμενες περιόδους αναταραχής.

«Δεν αναμένεται ο τελικός αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν στηρίξει και εξοπλίσει όσους συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Οι ιρανικές αρχές τακτικά αποδίδουν τις αναταραχές σε ξένους εχθρούς, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, που αποτελεί βασικό αντίπαλο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και είχε πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν τον Ιούνιο.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA με έδρα τις ΗΠΑ ανέφερε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 3.308, ενώ άλλες 4.382 περιπτώσεις βρίσκονται υπό επανεξέταση. Η οργάνωση επιβεβαίωσε επίσης πάνω από 24.000 συλλήψεις.

Η ιρανική κουρδική οργάνωση για τα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι μερικές από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν στις κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας.