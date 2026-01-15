Ταξί: Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, προγραμματίζουν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, διαμηνύοντας πως δεν θα κάνουν πίσω στον δίκαιο αγώνα τους.

Νέα 48ωρη απεργία την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, προγραμματίζουν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, διαμηνύοντας πως δεν θα κάνουν πίσω στον δίκαιο αγώνα τους.

Επίσης, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 10:00 π.μ., διοργανώνεται κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με ανάρτησή του στα social media, ενημερώνει για τις συναντήσεις που είχε σήμερα με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ), όπου και τέθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξί. Σύμφωνα με τους αυτοκινητιστές, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων εξέφρασαν την υποστήριξή τους και δεσμεύτηκαν να πιέσουν για άμεσες λύσεις.

Ειδικότερα τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

Ηλεκτροκίνηση - Όχι στην βίαιη μετάβαση: Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών ταξί.

Αθέμιτος ανταγωνισμός - Ασυδοσία πολυεθνικών: Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες) - Αυτονόητο δικαίωμα: Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

Φορολογικό: Τέλος στην τεκμαρτή - ληστρική επιδρομή: Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο: Το σχέδιο νόμου, αν και βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών.

Το ΔΣ του ΣΑΤΑ καταγγέλει «για αλαζονική και προκλητική στάση τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη» επισημαίνοντας πως με τις δηλώσεις του «υποτιμά συστηματικά τα χρόνια προβλήματα του κλάδου, αγνοεί τις εκκλήσεις χιλιάδων ταξιτζήδων και παρουσιάζει ψευδώς την πραγματικότητα, σαν να μην υπάρχει η μαζική φωνή μας. Αυτή η συμπεριφορά - συνεχίζει το ΔΣ - δεν είναι απλώς αδιάφορη: είναι εσκεμμένα εχθρική απέναντι στο ταξί και τους ταξιτζήδες, που κρατούν ζωντανή την καθημερινή μετακίνηση εκατομμυρίων πολιτών».

«Την πρωταρχική ευθύνη φέρει ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που όχι μόνο τον αφήνει ανεξέλεγκτο, αλλά και τον καλύπτει πολιτικά, επιτρέποντας αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Αντί για διάλογο και λύσεις, η κυβέρνηση επιλέγει την αδράνεια και την πρόκληση, ρισκάροντας περαιτέρω κλιμάκωση της κρί σης - ευθύνη που θα βαραίνει αποκλειστικά εκείνους» καταλήγει το ΔΣ του ΣΑΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ