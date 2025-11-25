Πλωτή χωματερή 40 τόνων απομάκρυναν από τα Μέθανα το Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη και η Healthy Seas

Τα απορρίμματα που ανακτήθηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο βυθισμένα σκάφη, γέμισαν 12 βιομηχανικά κοντέινερ.

Στην απομάκρυνση μιας εγκαταλελειμμένης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία είχε μετατραπεί σε πλωτή χωματερή, προχώρησαν το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης και ο περιβαλλοντικός οργανισμός Healthy Seas, σε θαλάσσια περιοχή στα Μέθανα.

Η συνολική ποσότητα απορριμμάτων που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής έφτασε τους 40 τόνους, περιλαμβάνοντας 18 πλαστικούς ιχθυοκλωβούς (HDPE), 6 αλιευτικά δίχτυα, 4 μεταλλικά κλουβιά, 9 σημαδούρες και 2 βυθισμένα σκάφη. Συνολικά, όλα τα απορρίμματα μαζί, αφού τεμαχίστηκαν, γέμισαν 12 βιομηχανικά κοντέινερ.

Τα δίχτυα, μαζί με άλλα απορριπτόμενα υλικά από νάιλον, θα διαχωριστούν και, όσα κριθούν κατάλληλα, θα σταλούν στην Aquafil, συνεργάτη του Healthy Seas, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν. Τα υπόλοιπα υλικά, όπως σωλήνες HDPE και λοιπός εξοπλισμός, θα σταλούν σε τοπικές μονάδες ανακύκλωσης.

Φάρμες «φαντάσματα»

Η δράση, που εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους και των δύο φορέων, αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Operation Ghost Farms» της Healthy Seas, που ξεκίνησε το 2021 για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα Παράλληλα, συνεισφέρει στο «Saronikos Project» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, μια μακροχρόνια προσπάθεια χαρτογράφησης και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού Κόλπου.

Οι εγκαταλελειμμένες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, γνωστές και ως «ghost farms», αποτελούν μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά επιζήμια πηγή θαλάσσιας ρύπανσης. Η εγκατάσταση στα Μέθανα, μετά την ανάκληση της άδειάς της, είχε μετατραπεί σε πλωτή χωματερή, καθώς ιχθυοκλωβοί, δίχτυα, ελαστικά, σωλήνες και διάφορα πλαστικά είχαν κατακλύσει τη θάλασσα και τις γύρω ακτές.

«Κάθε εγκαταλελειμμένη ιχθυοκαλλιέργεια που καθαρίζουμε είναι διαφορετική, αλλά όλες μοιράζονται την ίδια ιστορία: ρύπανση που μένει πίσω όταν κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη» τόνισε η Διευθύντρια της Healthy Seas, Veronika Mikos, προσθέτοντας πως «η αποστολή στα Μέθανα δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η τοπική γνώση, η παγκόσμια εμπειρία και οι κοινές αξίες ενώνονται».

Νέα συνεργασία

Η δράση στα Μέθανα σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας συνεργασίας ανάμεσα στον περιβαλλοντικό οργανισμό Healthy Seas και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, γνωστό για τα μεγάλης κλίμακας προγράμματα καθαρισμού ακτών και δράσεις προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του επιχειρησιακού σκάφους «Typhoon» του Ιδρύματος.

Όπως τόνισε η Πέγκυ Ξηροταγάρου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, «η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα που εκτείνεται πολύ πέρα από ό,τι είναι ορατό στην επιφάνεια. Οι εγκαταλελειμμένες ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κρυφής απειλής και η αποστολή στα Μέθανα αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπισή της».

Εκπαίδευση , ευαισθητοποίηση, εθελοντισμός

Φέτος, το Healthy Seas Foundation επέκτεινε το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα “Ghost Farms”, προσεγγίζοντας 435 μαθητές και επαγγελματίες μέσω 8 εκπαιδευτικών δράσεων σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μεταξύ αυτών ήταν και όλοι οι μαθητές του τοπικού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στα Μέθανα, οι οποίοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες υπαίθριας εκπαίδευσης με επίκεντρο τα θαλάσσια απορρίμματα και την προστασία της θάλασσας, που οργανώθηκε σε συνεργασία με το European Outdoor Education Hub.

Το έργο ανατέθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο Healthy Seas Foundation και υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Στη δράση στα Μέθανα συμμετείχαν επίσης εθελοντές τεχνικοί δύτες του Ghost Diving, οι οποίοι εργάστηκαν για την συλλογή των κλωβών, την ανάσυρση διχτυών ιχθυοκαλλιέργειας, την αποτύπωση των υποθαλάσσιων απορριμμάτων και την βιντεοσκόπηση της υποθαλάσσιας επιχείρησης. Στους συνεργάτες του project περιλαμβάνονται επίσης οι Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, Odyssey Outdoor Activities και DOTANK Plus.