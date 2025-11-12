Ινδία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η έκρηξη αυτοκινήτου στο Κόκκινο Φρούριο του Νέου Δελχί

Η κυβέρνηση της Ινδίας χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» της έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Νέο Δελχί και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20, υποσχόμενη ότι θα οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης το συντομότερο δυνατόν.

Νωρίτερα, τρεις πηγές που έχουν γνώση της έρευνας είπαν ότι η αστυνομία εξετάζει την πιθανότητα να συνδέεται η έκρηξη με τις συλλήψεις επτά ανδρών από το Κασμίρ, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν όπλα και υλικό για την κατασκευή βομβών.

Η έκρηξη σε ένα αυτοκίνητο, το απόγευμα της Δευτέρας, έξω από το ιστορικό Κόκκινο Φρούριο του Δελχί, ήταν η πρώτη που σημειώθηκε στην αυστηρά φρουρούμενη πόλη των 30 εκατομμυρίων κατοίκων από το 2011. Οι αρχές δεν έχουν προβεί σε συλλήψεις, ούτε κατονόμασαν τους υπεύθυνους.

Σε ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε αργά απόψε, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι αναφέρει ότι «η χώρα έγινε μάρτυρας ενός ειδεχθούς τρομοκρατικού συμβάντος, που διέπραξαν αντεθνικές δυνάμεις».

Λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, η αστυνομία στο ομοσπονδιακό έδαφος του Τζάμου και Κασμίρ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε επτά άνδρες, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο γιατροί, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής, αντιτρομοκρατικής έρευνας στο Κασμίρ και τα κρατίδια Χαριάνα και Ούταρ Πραντές. Η αστυνομία βρήκε δύο πιστόλια, δύο τουφέκια και υλικά, συνολικού βάρους 2.9 κιλών, για την κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι συνδέονται με τις οργανώσεις Τζαΐς-ε-Μοχάμεντ και Ανσάρ Γκαζουάτ-ουλ-Χιντ, που εδρεύουν στο Πακιστάν και χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» από την Ινδία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η αστυνομία εξετάζει την πιθανότητα οι επτά να συνδέονται με τον οδηγό του αυτοκινήτου που εξερράγη στο Κόκκινο Φρούριο, είπαν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν είχαν την άδεια να μιλήσουν σε μέσα ενημέρωσης για αυτό το ευαίσθητο θέμα. Ο οδηγός ενδέχεται να ήταν γιατρός και συνάδελφος τους ενός από τους δύο συλληφθέντες, είπε η μία πηγή.

