VW: Σχεδιάζει να καταργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και να κλείσει τέσσερα εργοστάσια

Ο CEO 'Όλιβερ Μπλουμ παρουσίασε τα σχέδιά του στο ΔΣ αυτή την εβδομάδα και ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται ο διπλασιασμός των μειώσεων προσωπικού σε έως και 100.000.

Πριν από λίγες ημέρες, το Reuters ανέφερε ότι η Volkswagen έχει εξασφαλίσει συμφωνίες για περισσότερες από 28.000 αποχωρήσεις εργαζομένων έως το 2030. Σήμερα ωστόσο, έγινε γνωστό πως αυτό το νούμερο θα πολλαπλασιαστεί, καθώς το Bloomberg αναφέρει πως η εταιρεία επιδιώκει να περικόψει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας και ενδέχεται να κλείσει ολόκληρα εργοστάσια στην προσπάθεια του Διευθύνοντος Συμβούλου Όλιβερ Μπλουμ να καταστήσει την μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης πιο ανταγωνιστική,

Το άρθρο, που με την σειρά του επικαλείται το Manager Magazin, αναφέρει πως ο CEO παρουσίασε τα σχέδιά του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και αυτά περιλαμβάνουν διπλασιασμό των μειώσεων προσωπικού σε έως και 100.000 άτομα. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Porsche και της Audi απασχολεί σήμερα περίπου 657.000 άτομα.

Η ανανεωμένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του Μπλουμ θα παρουσιαστεί στο εποπτικό συμβούλιο τον επόμενο μήνα για συζήτηση. Είναι συχνό φαινόμενο τα σχέδια της VW να αποδυναμώνονται, καθώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αποτελούν το ήμισυ του οργανισμού.

Η στρατηγική του περιλαμβάνει επίσης μείωση των γενικών εξόδων κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, καθώς και κλείσιμο τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων μεσοπρόθεσμα, ανέφερε το περιοδικό. Αυτά περιλαμβάνουν ένα εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ, καθώς και εργοστάσια της VW στο Ανόβερο, το Τσβίκαου και το Έμντεν. Ο Μπλουμ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να διαχωρίσει τα εργοστάσια παραγωγής εξαρτημάτων και, κυρίως, το brand VW για να κάνει τον όμιλο πιο λιτό, ανέφερε το δημοσίευμα. Η εταιρεία αντιμετωπίζει εδώ και καιρό προβλήματα χαμηλής κερδοφορίας.

Η Volkswagen «πρέπει να υποστεί ριζικές αλλαγές», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, αρνούμενος να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ του Manager Magazin.

Ο Blume προσπαθεί να μειώσει τις δαπάνες της Volkswagen, καθώς ο βιομηχανικός κατασκευαστής αντιμετωπίζει δασμούς των ΗΠΑ, μια επίμονη αδυναμία απόδοσης στην Κίνα και έναν αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη από αντιπάλους, όπως η BYD Co. και η Stellantis NV.. Η VW έχει μειώσει την παραγωγική της ικανότητα από 12 εκατομμύρια οχήματα ετησίως σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο 9 εκατομμυρίων.

Οι ηγέτες των εργατικών κομμάτων έσπευσαν να αντιδράσουν στα νέα σχέδια. «Αναστάτωση στο εργατικό δυναμικό μας και στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε», σύμφωνα με κοινή δήλωση του συμβουλίου εργαζομένων της εταιρείας και του συνδικάτου IG Metall. «Σε περίπτωση που τέτοια σχέδια επιδιωχθούν, θα αντιταχθούμε σε αυτά με όλες μας τις δυνάμεις» τόνισαν.