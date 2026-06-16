Volkswagen: Στόχος η περικοπή 28.000 θέσεων εργασίας έως το 2030

Η Volkswagen θα περικόψει 19.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του έτους, καθώς η γερμανική προσπάθεια μείωσης κόστους επιταχύνεται.

Η Volkswagen έχει εξασφαλίσει συμφωνίες για περισσότερες από 28.000 αποχωρήσεις εργαζομένων έως το 2030, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία επιταχύνει μια ευρεία προσπάθεια αναδιάρθρωσης για τη μείωση του κόστους και την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της εν μέσω μειωμένης ζήτησης και εντεινόμενου ανταγωνισμού.

Η Volkswagen θα περικόψει 19.000 θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του έτους, καθώς η γερμανική προσπάθεια μείωσης κόστους επιταχύνεται, αναφέρει το Reuters.

Η Volkswagen επιταχύνει μία από τις πιο επιθετικές φάσεις αναδιάρθρωσής της εδώ και χρόνια, με σχέδια για περικοπή 19.000 θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής μείωσης κόστους στη Γερμανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Blume αναμένεται να παρουσιάσει την ενημερωμένη στρατηγική για το εργατικό δυναμικό στους επενδυτές στην επερχόμενη ετήσια γενική συνέλευση στις 18 Ιουνίου.

Η εταιρεία ενισχύει τις δραστηριότητές της στις γερμανικές εγκαταστάσεις, ανταποκρινόμενη παράλληλα στην αυξανόμενη πίεση στα περιθώρια κέρδους και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι περικοπές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης μακροπρόθεσμης συμφωνίας που στοχεύει σε περισσότερες από 28.000 μειώσεις θέσεων εργασίας έως το 2030. Αυτό σηματοδοτεί μια διαρθρωτική μετατόπιση και όχι μια βραχυπρόθεσμη προσαρμογή.

Η Volkswagen έχει ήδη μειώσει το κόστος εργοστασίων στα γερμανικά εργοστάσιά της κατά περισσότερο από 20% έως το 2025, σύμφωνα με προετοιμασμένες παρατηρήσεις του Oliver Blume.

Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα δύσκολο περιβάλλον. Τα πρότυπα ζήτησης στην Ευρώπη παραμένουν άνισα, ενώ ο ανταγωνισμός από τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων αναδιαμορφώνει την τιμολογιακή ισχύ σε ολόκληρο τον τομέα. Ταυτόχρονα, το παλαιό κόστος παραγωγής στη Γερμανία συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά την κερδοφορία.

Ωστόσο, η εταιρεία επιμένει ότι η αναδιάρθρωση έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Η διοίκηση επικεντρώνεται σε πιο λιτές λειτουργίες, βελτιωμένη αποδοτικότητα και ισχυρότερη οικονομική πειθαρχία.

Η στρατηγική αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση σε ολόκληρη τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης, όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξισορροπούν τις μειώσεις εργατικού δυναμικού με επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και τον αυτοματισμό.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά καθώς η Volkswagen προσπαθεί να σταθεροποιήσει τα κέρδη διατηρώντας παράλληλα την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της.

Τον Ιανουάριο, οι εργαζόμενοι της Volkswagen ενημερώθηκαν ότι η εταιρεία σχεδίαζε να περικόψει περίπου το ένα τρίτο των θέσεων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου στις βασικές της μάρκες μέχρι τα τέλη του 2026. Η κίνηση αυτή αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία στοχεύει να ανακάμψει μετά από χρόνια που πέρασε παλεύοντας με τις επιπτώσεις του σκανδάλου Dieselgate σχετικά με την απάτη στις εκπομπές ρύπων, ενώ παράλληλα επενδύει δισεκατομμύρια στην προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων της.

Αλλά αυτή η ώθηση στα ηλεκτρικά οχήματα έχει απλώς επιβαρύνει τα τραύματα που έχει προκαλέσει η εταιρεία στον εαυτό της.

Η ζήτηση για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών δεν έχει αυξηθεί τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν αρχικά, αφήνοντας τα εργοστάσια που έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρικά οχήματα να λειτουργούν πολύ κάτω από την χωρητικότητά τους, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από τους Κινέζους κατασκευαστές.

Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις παραδοσιακών μοντέλων βενζίνης και ντίζελ έχουν επίσης μειωθεί.

Μόνο η Volkswagen πούλησε 6,3 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως το 2019. Μέχρι το 2025, ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στα 4,7 εκατομμύρια.

Η Volkswagen έχει χτίσει μια τεράστια παγκόσμια αυτοκρατορία σχεδιασμένη να παράγει 12 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως. Αλλά για μια μάρκα που δεν κινείται πλέον ούτε κοντά σε αυτούς τους αριθμούς, υπάρχει πολύς ακριβός, άδειος εργοστασιακός χώρος που πρέπει να φύγει.΄

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ