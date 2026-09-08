Αρνητικά πρόσημα στην Wall Street στη σκιά της Μέσης Ανατολής

Απώλειες 626 μονάδων για τον Dow Jones ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό.

Με απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση έκλεισαν την Τρίτη οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς η αμερικανική αγορά δεν μένει ανεπηρέαστη από την ανησυχία σχετικά με τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ η νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου για τις πληθωριστικές πιέσεις, ενόψει των νεότερων στοιχείων για την πορεία που θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 626 μονάδων ή 1,17% στις 52.787 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,58% στις 7.673 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 26.421 μονάδες, χαμηλότερα κατά 0,32%. Υπενθυμίζεται πως λόγω της Labor Day, η Wall Street παρέμεινε κλειστή την Δευτέρα.

Στο ταμπλό, ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Intel και Advanced Micro Devices με κέρδη 9% και 6% αντίστοιχα, ενώ η Broadcom ενισχύθηκε κατά 3%.

«Οι επενδυτές έχουν τα μάτια τους στραμμένα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα, για να διαπιστώσουν αν ο αντίκτυπος της ανόδου των τιμών της ενέργειας αρχίζει να τροφοδοτεί ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε στο CNBC ο Νταν Κότσγουορθ, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.

Η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής χάραξης πολιτικής της Fed. Ο στενά παρακολουθούμενος δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), αναμένεται να δείξει ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον περασμένο μήνα με ρυθμό 3,4%, το ίδιο με τον Ιούλιο.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές τιμολογούν με πιθανότητα 60% μία αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed)στις 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Την τάση αυτή αναμένεται να επηρεάσουν και τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) την Πέμπτη.

Σημειώνεται πως σήμερα τέθηκαν σε ισχύ οι καναδικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί σε σειρά αμερικανικών προϊόντων τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (τοπική ώρα), σε αντίποινα για αυτούς που επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον στα τέλη Αυγούστου. Οι τελωνειακοί δασμοί, 15, 20 και 50%, αφορούν προϊόντα των ΗΠΑ αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ή 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων) που εισάγονται στην καναδική αγορά - από τον χάλυβα ως γαλακτοκομικά είδη, περνώντας από τα ηλεκτρικά και τον χαρτοπολτό.