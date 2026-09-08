Συγκρούσεις σε διαδήλωση στα Τίρανα κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ

Ταραχές ξέσπασαν απόψε μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής.

Ταραχές ξέσπασαν απόψε μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής.

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο οι βουλευτές, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην τεταμένη αντιπαράθεση που ακολούθησε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών που περνούσαν από τον «διάδρομο» που είχαν ανοίξει οι αστυνομικοί.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε τον αριθμό των προσαγωγών. Οι διαδηλωτές που κατευθύνθηκαν στη συνέχεια προς ένα αστυνομικό τμήμα για να ζητήσουν «την απελευθέρωση των πολιτών» έκαναν λόγο για περίπου 20 συλλήψεις.

Η σημερινή ήταν η 101η ημέρα διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το φαραωνικό έργο τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν στα τέλη Μαΐου, αφού ξεκίνησαν τα προπαρασκευαστικά έργα σε μια προστατευόμενη ζώνη, στην περιοχή του Ζβέρνετς. Οι διαδηλωτές, που κρατούσαν αλβανικές σημαίες και χάρτινα ροζ φλαμίνγκο -το σύμβολο του κινήματός τους- ζήτησαν επίσης να ακυρωθεί ο νόμος για τις προστατευόμενες περιοχές, που λένε ότι ευνοεί τους επενδυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ