Πιέσεις στον χρυσό από πετρέλαιο και Fed

Ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,4% στα 4.385,85 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας ενδοσυνεδριακά φτάσει έως και τα 4.442,7 δολάρια.

Πτωτικά κινήθηκε την Τρίτη ο χρυσός καθώς η άνοδος στην τιμή του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,4% στα 4.385,09 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας ενδοσυνεδριακά φτάσει έως και τα 4.442,7 δολάρια. Τα futures του χρυσού σημείωσαν πτώση 1% στα 4.430,10 δολάρια.

«Ο χρυσός παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα περιορισμένο εύρος τιμών, καθώς η αυξημένη πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων συνεχίζει να περιορίζει τη δυναμική της αγοράς», δήλωσε ο Daniel Pavilonis, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της StoneX.

Παράλληλα, το πετρέλαιο άγγιξε υψηλό έξι εβδομάδων μετά την επίθεση των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και τις απειλές του Ιράν στις ΗΠΑ για «οικονομικό πόλεμο». Το Brent πλησίασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας έως τα 99,46 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου εντείνοντας τους φόβους για την εξέλιξη του πληθωρισμού.

«Η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, ενώ περιμένει τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό», σημείωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής πολύτιμων μετάλλων στη Zaner Metals. Σύμφωνα με τον ίδιο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές ανησυχίες και, κατά συνέπεια, τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές τιμολογούν πλέον περίπου 60% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, έναντι περίπου 50% πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση.

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) την Πέμπτη και για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) την Παρασκευή. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 0,2%, στα 66,30 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα σημείωσε άνοδο 1%, στα 1.844,58 δολάρια. Το παλλάδιο υποχώρησε κατά 2,6%, στα 1.351,75 δολάρια ανά ουγγιά.