H Βοσνία απέλασε δύο Σέρβους διπλωμάτες μετά την κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας, Ελμέντιν Κονάκοβιτς, ανακοίνωσε σήμερα την απέλαση δύο διπλωματών από την πρεσβεία της Σερβίας στο Σαράγεβο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βοσνίας, Ελμέντιν Κονάκοβιτς, ανακοίνωσε σήμερα την απέλαση δύο διπλωματών από την πρεσβεία της Σερβίας στο Σαράγεβο, κατηγορώντας το Βελιγράδι ότι «ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές» με την κηδεία του καταδικασμένου για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς, με στρατιωτικές τιμές χθες στη σερβική πρωτεύουσα.

«Αποφάσισα να κηρύξω ανεπιθύμητα πρόσωπα τον Μίλαν Ντουλάνοβιτς, στρατιωτικό ακόλουθο στην πρεσβεία της Σερβίας, και τον Ντάρκο Μαξίμοβιτς, σύμβουλο και εκπρόσωπο της BIA (σερβικής μυστικής υπηρεσίας)», δήλωσε ο Κονάκοβιτς σε συνέντευξη Τύπου.

Η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος πέθανε στα τέλη Αυγούστου σε μονάδα κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, η οποία είχε τα χαρακτηριστικά ενός εθνικού φόρου τιμής, με παρουσία χιλιάδων ανθρώπων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βοσνία και σε άλλες χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ