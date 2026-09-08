Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν χτυπηθούν δεξαμενόπλοιά της - Εκρήξεις στο νησί Χαργκ

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλοια.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλοια.

«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεσε εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», είπε ο στρατηγός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν απόψε ότι δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρο, σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Το Ναυτικό των Φρουρών προειδοποίησε όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, τα πρακτορεία Mehr και Fars μετέδιδαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στο νησί Χαργκ και στο Τζασκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ανέφερε πως ένα μικρό ιρανικό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο σε απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το Νησί Χαργκ. Το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα που εκτόξευσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο αγκυροβόλιο του νησιού, ανέφερε το πρακτορείο. Δεν υπάρχουν θύματα, καθώς το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο.