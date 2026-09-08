Νέα άνοδος σχεδόν 2% για το πετρέλαιο - Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το brent

Με κέρδη έκλεισαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να οδεύει ολοταχώς προς τα 100 δολάρια καθώς η συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής εξακολουθεί να ωθεί προς τα πάνω τις τιμές του μαύρου χρυσού.

Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη το πετρέλαιο, με το brent να οδεύει ολοταχώς προς τα 100 δολάρια. Η συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής εξακολουθεί να συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τιμές του μαύρου χρυσού, με την Σαουδική Αραβία να διακόπτει τις δραστηριότητες σε αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις σταμάτησαν λόγω επιθέσεων

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, παράδοσης Νοεμβρίου, κατέγραψαν άνοδο 1% και διαμορφώθηκαν στα 97,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate των ΗΠΑ, παράδοσης Οκτωβρίου, ενισχύονται 1,7% στα 93,03 δολ. το βαρέλι.

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Ενδοσυνεδριακά, το ευρωπαϊκό σκαρφάλωσε ως και τα 99,22 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα από τις 24 Ιουλίου, ενώ το WTI έφτασε τα 94,60 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου.

Οι εντάσεις και οι εμπρηστικές δηλώσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται εκατέρωθεν. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αλί Αμπντολαχί, απείλησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, αν μπουν στο στόχαστρο ιρανικά δεξαμενόπλοια.

«Ο αμερικανικός στρατός (…) κάλεσε να εκκενωθούν τα ιρανικά δεξαμενόπλοια με στόχο να τα πλήξει. Ανακοινώνω επομένως ότι οποιαδήποτε επίθεσε εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων θα προκαλέσει πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή», είπε ο στρατηγός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Χτυπήστε τα περιουσιακά μας στοιχεία και θα σας χτυπήσουμε», ανέφερε νωρίτερα τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Αυτά τα σχόλια ήταν μία απάντηση στην ανάρτηση του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έγραψε ότι οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν (και θα βυθίσουν)» ιρανικά πετρελαιοφόρα εάν το Ιράν πυροβολήσει αμερικανικά πλοία.

Το Brent έχει αυξηθεί πάνω από 30% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν πριν από περισσότερους από έξι μήνες, αν και το σημείο αναφοράς είναι πολύ κάτω από το υψηλό των 126 δολαρίων το βαρέλι που είχε σημειωθεί στα τέλη Απριλίου.