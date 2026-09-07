Φλατ οι ευρωαγορές στην εβδομάδα της ΕΚΤ

Η Deutsche Bank αναμένει τώρα ότι η ΕΚΤ θα ακολουθήσει την κίνηση του Σεπτεμβρίου με μια επιπλέον αύξηση 25 μονάδων τον Δεκέμβριο.

Μεικτά πρόσημα με πιέσεις κατέγραψαν τη Δευτέρα οι ευρωαγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται μετά από μια νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να χρειαστεί να συνεχίσει να αυξήσει τα επιτόκιά της σε 72 ώρες.

Ο δείκτης Stoxx 600 έμεινε αμετάβλητος 0,00% στις 649,90 μονάδες ενώ ο Eurostoxx 50 κέρδισε 0,17% στις 6.403 μονάδες. Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 0,15% στις 26.006 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,33% στις 8.306 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αποδυναμώθηκε 0,08% στις 10.822 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 0,25% στις 52.229 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 έχασε 0,17% στις 20.017 μονάδες.

Το ακροδεξιό AfD της Γερμανίας επικράτησε στις εκλογές των κρατιδίων στη Σαξονία-Άνχαλτ με 44% των ψήφων, επιφέροντας ένα σημαντικό πλήγμα στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, παρόλο που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Παραμένει ασαφές εάν το AfD μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ αναζητά ένα στήριγμα για να προωθήσει πολιτικές με αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση, αποκατάσταση των δεσμών με τη Ρωσία, μειωμένη υποστήριξη προς την Ουκρανία και έξοδο από το ευρώ.

«Η νίκη του AfD υπογραμμίζει την πιθανότητα αστάθειας ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών», υπογράμμισε ο Νιλ Γουίλσον, στρατηγικός αναλυτής επενδυτών του Ηνωμένου Βασιλείου στη Saxo Markets. Οι δημοσιονομικές ανησυχίες ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους έστειλαν τις γαλλικές μετοχές σε νέα ιστορικά χαμηλά την περασμένη εβδομάδα.

Στο ταμπλό, οι ενεργειακές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ακολουθώντας τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κερδίζει πάνω από 1 δολάριο το βαρέλι, καθώς οι αντιπαραθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ αύξησαν τις ανησυχίες για παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού.

Το ηθικό των επενδυτών στην ευρωζώνη αυξήθηκε σε υψηλό τετραετίας τον Σεπτέμβριο, πριν από την τελική ανάγνωση των στοιχείων για το ΑΕΠ της ευρωζώνης για το δεύτερο τρίμηνο ενώ ο όγκος συναλλαγών είναι μικρότερος από το συνηθισμένο, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ είναι κλειστές λόγω της αργίας της Labor Day. Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου έχουν τροφοδοτήσει ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις αφηγήσει για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Άλλωστε, ανέβασε ρυθμούς ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Αύγουστο, ενισχύοντας τα καλέσματα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο ΔΤΚ κλιμακώθηκε 2,9% ετησίως τον Αύγουστο, μετά από άνοδο 2,8% τον προηγούμενο μήνα, σε υψηλό από τον Απρίλιο. Η ενέργεια ήταν ο κινητήριος μοχλός, για άλλη μια φορά, καθώς μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή παραμένει άκαρπη, ενώ οι υπηρεσίες και τα τρόφιμα υποχώρησαν.

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Πέμπτη, ενώ τα στοιχεία του ΔΤΚ των ΗΠΑ αργότερα αυτή την εβδομάδα έρχονται στο προσκήνιο, μετά από μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση που ενίσχυσε τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Fed. Η Deutsche Bank αναμένει τώρα ότι η ΕΚΤ θα ακολουθήσει την κίνηση του Σεπτεμβρίου με μια επιπλέον αύξηση 25 μονάδων τον Δεκέμβριο.