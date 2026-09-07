Φινλανδία: Κατασκεύασε φράχτη 200 χλμ. στα σύνορα με τη Ρωσία - Στα 356 εκατ. ευρώ το κόστος

Η Φινλανδία ολοκλήρωσε την κατασκευή φράχτη μήκους 200 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία, ενισχύοντας την επιτήρηση στο μεγαλύτερο τμήμα των συνόρων του ΝΑΤΟ με τον βασικό του γεωπολιτικό αντίπαλο.

Η Φινλανδία ολοκλήρωσε την κατασκευή φράχτη μήκους 200 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία, ενισχύοντας την επιτήρηση στο μεγαλύτερο τμήμα των συνόρων του ΝΑΤΟ με τον βασικό του γεωπολιτικό αντίπαλο.

Ο φράχτης κατασκευάστηκε για να προστατεύσει την σκανδιναβική χώρα από τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές. Έχει ύψος 4,5 μέτρων και έχει τοποθετηθεί τμηματικά σε δεκάδες τοποθεσίες, είναι εξοπλισμένος με προηγμένα συστήματα επιτήρησης ενώ πλαισιώνεται και από δρόμους περιπολίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Φινλανδικής Συνοριοφυλακής.

Ο φράχτης καλύπτει περίπου το 15% των συνολικά περίπου 1.300 χιλιομέτρων συνόρων της Φινλανδίας με τη Ρωσία.

Η κατασκευή του φράγματος ξεκίνησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η οποία αναδιαμόρφωσε τον χάρτη της ευρωπαϊκής ασφάλειας και ώθησε τη Φινλανδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ακόμα και πριν από την εισβολή, η Ρωσία είχε οργανώσει μεταναστευτικές ροές το 2015 και το 2016, μία πρακτική που οι φινλανδικές αρχές ονόμασαν «υβριδική επιχείρηση».

Το 2023, όταν ο σχεδιασμός για τον φράχτη είχε ήδη «τρέξει», περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Φινλανδία από τη Ρωσία χωρίς τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η σκανδιναβική χώρα κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ενορχήστρωσε τις αυξημένες ροές, κατευθύνοντας τους αιτούντες άσυλο προς τα σύνορα. Η Ρωσία είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

Στη συνέχεια, η Φινλανδία το 2023 έκλεισε όλα τα συνοριακά περάσματα στα ανατολικά για την επιβατική κυκλοφορία και τα κράτησε κλειστά για να αποτρέψει τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει τη μετανάστευση ως μέσο άσκησης πίεσης.

«Χωρίς τον συνοριακό φράχτη, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η εργαλειοποιημένη μετανάστευση με αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο», δήλωσε ο Αρχηγός της Συνοριακής Φρουράς, Αντιναύαρχος Markku Hassinen, σε ανακοίνωσή του.

Η κατασκευή του φράχτη ολοκληρώθηκε εντός προϋπολογισμού, με συνολικό κόστος 356 εκατομμύρια ευρώ. Εκατοντάδες εταιρείες συμμετείχαν στο έργο, ενώ οι ιδιοκτησίες περίπου 1.000 γαιοκτημόνων επηρεάστηκαν από το έργο, σύμφωνα με τη Συνοριακή Φρουρά.