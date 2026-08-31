Ξεπέρασε τα 90 δολάρια το Brent μετά τη νέα ένταση στο Ορμούζ - «Άλμα» άνω του 2,5%

«Άλμα» περισσότερο από 2,5% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Άλμα» περισσότερο από 2,5% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την εβδομάδα να ξεκινά με ανοδικές τάσεις για τα καύσιμα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την αβεβαιότητα για τις τύχες του Ορμούζ, την ώρα που ο πόλεμος εισέρχεται στον έκτο μήνα.

Ειδικότερα, το Brent σημειώνει άνοδο 2,79% στα 90,55 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύεται 2,61% στα 85,58 δολάρια ανά βαρέλι.

Χθες, ο αμερικανικός στρατός στόχευσε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων που ετοιμάζονταν να αναπτύξουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σηματοδοτώντας την πρώτη τέτοια επίθεση μετά από περισσότερο από ένα μήνα, με τις αμερικανικές δυνάμεις να δηλώνουν επίσης ότι παρακολουθούν στενά την πλωτή οδό και παραμένουν έτοιμες να διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έσπευσαν να ανταποδώσουν, και σήμερα, ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα.

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης «στοχοποίησαν τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των ΗΑΕ με δεκάδες drones», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Νωρίτερα ελπίζαμε ότι θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου, ωστόσο αυτό φαίνεται πιο απίθανο τώρα. Έτσι, αναμένεται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν κυμαινόμενες στο εύρος των 85-95 δολαρίων ανά βαρέλι, εκτός εάν προκύψει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Σούβρο Σάρκαρ, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας στην DBS.

Ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που διέσχισαν το Ορμούζ το Σαββατοκύριακο μειώθηκε σε πέντε την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία ναυτιλίας τη Δευτέρα.

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν τελευταία φορά πυραύλους σε ιρανικούς στόχους στα τέλη Ιουλίου, ωστόσο έκτοτε έχουν μετατοπίσει την προσοχή τους στην πίεση της οικονομίας της χώρας μέσω κυρώσεων για να ωθήσουν την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή ότι η επανέναρξη της διπλωματίας με τις ΗΠΑ «δεν είναι αδύνατη» μετά από εποικοδομητικές συζητήσεις με το Κατάρ, τον μεσολαβητή ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα.

Σημειώνεται πως το Σάββατο, ΗΠΑ και Βενεζουέλα ανακοίνωσαν μια «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία, η οποία εκχωρεί στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση 17 στρατηγικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας, με δυνητικά αποθέματα άνω των 65 δισ. βαρελιών αργού. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το deal τη «μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία», υποστηρίζοντας ότι «υπερδιπλασιάζει» τα πετρελαϊκά αποθέματα των ΗΠΑ και θα οδηγήσει σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, χωρίς κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Η ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της G20 που συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες απαιτούν από αυτές να συμμετάσχουν στον οικονομικό πόλεμό τους εναντίον του Ιράν.