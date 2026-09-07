Κρις Ρόκος: «Επαναπατρίζεται» στην Ελλάδα ο γκουρού των hedge funds

Ο μάστερ των hedge funds μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, με την RCM που μετρά 22 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση assets να ανοίγει γραφείο στην Αθήνα.

Τη Βρετανία εγκαταλείπει και επαναπατρίζεται στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κλάδο των χρηματοοικονομικών, ο ιδρυτής της Rokos Capital Management, Κρις Ρόκος. Ο μάστερ των hedge funds μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Βloomberg, με την RCM που μετρά 22 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση assets να ανοίγει γραφείο στην Αθήνα.

«Ενώ η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική νίκη για την Ελλάδα, η οποία έχει εισαγάγει κανόνες που επιτρέπουν σε ορισμένους αλλοδαπούς να πληρώνουν έναν ενιαίο ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ σε όλα τα εισοδήματα από το εξωτερικό, αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για το Ηνωμένο Βασίλειο» υπογραμμίζει το Bloomberg, τονίζοντας πως ο Ρόκος είναι ο τελευταίος σε μια σειρά υψηλού προφίλ χρηματιστών και επιχειρηματικών ηγετών που επέλεξαν να φύγουν από τη Βρετανία μετά τις πρόσφατες φορολογικές αλλαγές.

Το Λονδίνο κατήργησε το λεγόμενο καθεστώς «non-dom». Πρόκειται για μια ιδιορρυθμία του φορολογικού συστήματος που χρονολογείται από το 1799 και επέτρεπε στους πλούσιους που ζούσαν στη Βρετανία, αλλά δεν τη θεωρούσαν μόνιμη κατοικία τους ή «domicile», να πληρώνουν φόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο για τα εισοδήματα που αποκτούσαν ή μεταβίβαζαν στη χώρα.

Ο Έλληνας σούπερσταρ rrader κατατάχθηκε τρίτος στην ετήσια λίστα των Sunday Times με τους κορυφαίους φορολογούμενους, με λογαριασμό 330 εκατ. στερλινών (447 εκατ. δολάρια). Αυτό συμβαίνει καθώς ο νέος Βρετανός Υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον πρώτο του προϋπολογισμό αυτό το φθινόπωρο, σε ένα φόντο αυξημένης ανησυχίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με την ευθραυστότητα των οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με καθαρή περιουσία περίπου 4 δισ. δολαρίων σύμφωνα με τον Δείκτη του Bloomberg, ο Ρόκος είναι από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του Ηνωμένου Βασιλείου στον χρηματοοικονομικό τομέα. Δισεκατομμυριούχοι, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή του Checkout.com, Γκιγιόμ Πουσάζ, και του δεύτερου πλουσιότερου άνδρα της Αιγύπτου, Νασέφ Σαουίρις, εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση μεταρρυθμίσεων στο καθεστώς non-dom στις αρχές του 2024.

Η Αθήνα προσφέρει ένα 15ετές καθεστώς για επενδυτές υψηλής οικονομικής επιφάνειας ενώ προσελκύει διαχειριστές κεφαλαίων και στελέχη ιδιωτικών κεφαλαίων, υιοθετώντας νέους φορολογικούς κανόνες το καλοκαίρι, που αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής φορολογίας. Οι νέες διατάξεις ορίζουν ότι τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια θα συνεχίσουν να φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασής τους, ανεξάρτητα από τη φορολογική κατοικία των μεμονωμένων στελεχών ή το αν μια εταιρεία ανοίγει γραφεία στην Ελλάδα.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα πληρώνουν επίσης φορολογικό συντελεστή 5% επί του μεριδίου τους. «Είναι μια σημαντική ανατροπή για τη χώρα που βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους της Ευρώπης μετά την χρημματοπιστωτική κρίση καθώς πλέον έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από οίκους αξιολόγησης, οι μετοχές της έχουν αναβαθμιστεί και η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες» καταλήγει.