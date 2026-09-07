Μερτς για νίκη AfD: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα»

«Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι», αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι», αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Σαξονία-'Ανχαλτ και την ξεκάθαρη νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Μετά τις εκλογές στη Σαξονία-'Ανχαλτ, το CDU βρίσκεται σε δύσκολη θέση. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-'Ανχαλτ, αλλά σε όλη τη Γερμανία», δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για «την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το CDU εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες», η οποία, όπως είπε, «φυσικά θα πρέπει να έχει συνέπειες». Είναι σαφές ότι το CDU δεν μπορεί απλώς να επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία. Το αποτέλεσμα των εκλογών προκαλεί βαθύ σοκ, τόσο στη χώρα όσο και εντός του CDU, ενώ τον επηρεάζει και προσωπικά, συνέχισε ο κ. Μερτς και υποσχέθηκε να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ενόψει του ενδεχομένου μιας κυβέρνησης υπό την ηγεσία του AfD στο Μαγδεμβούργο, ο κ. Μερτς διαβεβαίωσε ότι οι θεσμοί είναι ανθεκτικοί και σταθεροί και ότι το σύνταγμα της χώρας προστατεύει και εγγυάται αυτήν την τάξη. Επιπλέον, «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της οποίας ηγούμαι θα διασφαλίσει την τήρηση του συντάγματος», τόνισε και διευκρίνισε ότι αυτό το μήνυμα απευθύνεται επίσης «στους φίλους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο». Γνωρίζουμε ότι η Γερμανία φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω της ιστορίας της, παραδέχθηκε και υποσχέθηκε ότι η χώρα του θα διατηρεί πάντα τους στενούς δεσμούς της με την Ευρώπη.

Απαντώντας στην κριτική που του ασκείται προσωπικά, ο Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι δεν σκέφτεται την παραίτηση. «Δεν αποτελεί επιλογή για μένα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και αναζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια και δεν αποφεύγω τις ευθύνες μου».

Ο Καγκελάριος επιβεβαίωσε επίσης την ανάγκη για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. «Δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το μέλλον της χώρας μας και τις ευκαιρίες για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεν πρέπει να το θέσουμε σε κίνδυνο. Γι' αυτό η αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω την πορεία των μεταρρυθμίσεων παραμένει ακλόνητη», επισήμανε και σημείωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις ωστόσο πρέπει στο εξής να εξηγούνται καλύτερα στους πολίτες.

Ο απερχόμενος πλέον πρωθυπουργός της Σαξονίας-'Ανχαλτ Σβεν Σούλτσε (CDU) αναγνώρισε ότι «εμείς στο CDU δεν έχουμε πλέον εντολή να κυβερνήσουμε, είμαστε στην αντιπολίτευση και η εντολή ανήκει τώρα στην AfD».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ