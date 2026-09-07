Βρετανία: Μπλόκο διαδηλωτών κατά μεταναστών που έφτασαν στο Πόρτσμουθ μέσω Μάγχης

Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία, δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών.

Η βρετανική κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την απόπειρα διαδηλωτών να εμποδίσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Πόρτσμουθ, στη νότια Αγγλία, όπου οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία, δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών.

Οι διελεύσεις μεταναστών μέσω της Μάγχης έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια μετά την ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από τη σήραγγα κάτω από τη Μάγχη και επικεντρώνονται μεταξύ του Καλαί και του Ντόβερ, όπου η απόσταση ανάμεσα στις γαλλικές και τις βρετανικές ακτές είναι μικρότερη.

Χθες, Κυριακή, η βρετανική ακτοφυλακή διέσωσε πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν 140 άτομα, το οποίο είχε αναχωρήσει νωρίτερα από τη Γαλλία, από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σηκουάνα, σύμφωνα με τη γαλλική νομαρχία της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας που δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα προκειμένου να προσδιορίσει το ακριβές σημείο αναχώρησης του σκάφους.

Στο τέλος της ημέρας, η αποβίβαση των μεταναστών στο ύψος της μαρίνας Ίστνι στο Πόρτσμουθ εμποδίστηκε από «περίπου 200 άτομα» σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Οι διαδηλωτές, που διαλύθηκαν «γύρω στις 4 το πρωί» (06:00 ώρα Ελλάδας), απέκλεισαν τον δρόμο ενώ αστυνομικοί με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων σχημάτιζαν κλοιό ασφαλείας γύρω από λεωφορεία που προορίζονταν για τη μεταφορά των μεταναστών.

Η Ντάουνινγκ Στριτ καταδίκασε "ανεπιφύλακτα" τα γεγονότα αυτά, δήλωσε εκπρόσωπος του Εργατικού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών στηλίτευσε "την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά" των διαδηλωτών.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι μετανάστες που έφθασαν την Κυριακή έφυγαν από το σημείο αποβίβασης και μεταφέρονταν για να γίνει ανάληψη ευθύνης τους κατά τη συνήθη διαδικασία.

Το Σάββατο, συγκέντρωση κατά των μεταναστών πραγματοποιήθηκε επίσης στο Ντόβερ, αποκλείοντας το λιμάνι για πολλές ώρες. Πίσω από αυτές τις δύο συγκεντρώσεις βρίσκεται μια ομάδα που αποκαλείται «Πατριωτική Πλατφόρμα» ("Patriot Platform"), η οποία έχει ξεκινήσει κυρίως από τον Ντάνιελ Τόμας, ή Ντάνι Τόμο, προσκείμενο στον ακροδεξιό αντιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, που το πραγματικό του όνομα είναι Στίβεν Γιάξλι-Λένον.

Κινηματογράφησε και μετέδωσε απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις δύο συγκεντρώσεις.

Οι αφίξεις σε αυτή την περιοχή της νότιας Αγγλίας είναι εξαιρετικά σπάνιες και προκάλεσαν ανησυχία στις τοπικές αρχές σήμερα.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπουμε παράτυπη διέλευση μεταναστών τόσο μακριά δυτικά», έγραψε στο X ο τοπικός συντηρητικός βουλευτής Τζο Ρόμπερτσον.

«Πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και αν οι διακινητές χρησιμοποιούν νέες διαδρομές για αυτές τις μεγάλες λαστιχένιες λέμβους», πρόσθεσε.

«Το Πόρτσμουθ δεν έχει την υποδομή για να υποδεχθεί και να αναλάβει την ευθύνη» των μεταναστών αν φθάσουν σε μεγάλους αριθμούς στο μέλλον, προειδοποίησε επίσης η αξιωματούχος που είναι αρμόδια για την εποπτεία της αστυνομίας στο Χάμσιρ, Ντόνα Τζόοουνς.

«Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια της νότιας ακτής του Ηνωμένου Βασιλείου προκειμένου να αποτρέψει την επανάληψη αυτού του γεγονότος» πρόσθεσε σε ανακοίνωση που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορεό.

Σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, τίποτα δεν δείχνει προς το παρόν ότι υπάρχει αλλαγή στη στρατηγική των διακινητών.

Διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί να ελέγξουν τις παράτυπες διελεύσεις μέσω της Μάγχης, ένα θέμα που έχει καταστεί πολύ επίμαχο και έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια αύξηση της δύναμης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

Σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, 16.513 μετανάστες έχουν διασχίσει με μικρά πλεούμενα τη Μάγχη από τις αρχές του 2026. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος περίπου κατά 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025.

Το Λονδίνο και το Παρίσι ενίσχυσαν τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να καταπολεμήσουν αυτές τις διελεύσεις.

Ακόμη και την προηγούμενη εβδομάδα, με την ευκαιρία της συνάντησης στο Λονδίνο του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ανακοινώθηκε η ανάπτυξη επιπλέον 45 αστυνομικών στις γαλλικές ακτές για την αντιμετώπιση ενός αναδυόμενου φαινομένου: της χρησιμοποίησης μεγαλύτερων πλεούμενων που μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα άτομα.

Ο ηγέτης του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ κατήγγειλε την Κυριακή ένα "ανέκδοτο": «Σήμερα, μια βάρκα που έφυγε από τον κόλπο του Σηκουάνα --170 μίλια από το Καλαί-- έφθασε στις ακτές του Χάμσιρ για πρώτη φορά (..) Μόνο το Reforn θα στείλει τις βάρκες πίσω», έγραψε στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ