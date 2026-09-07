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ΠΑΣΟΚ: «Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% της χονδρικής στο ρεύμα. Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;»

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ΠΑΣΟΚ: «Ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση 30% της χονδρικής στο ρεύμα. Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;»
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Το ερώτημα γιατί δεν μείωνε τη χονδρική τιμή του ρεύματος επί 7 χρόνια πρωθυπουργίας του, αλλά υπόσχεται ότι θα το κάνει τώρα, θέτει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Το ερώτημα γιατί δεν μείωνε τη χονδρική τιμή του ρεύματος επί 7 χρόνια πρωθυπουργίας του, αλλά υπόσχεται ότι θα το κάνει τώρα, θέτει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Αναφέρει, ειδικότερα, ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλων Πρωθυπουργός και όχι εν ενεργεία και μάλιστα επί 7 χρόνια. Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 30% την χονδρική τιμή στο ρεύμα». Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως «το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ένα: Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές;». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ίδιο πνεύμα ρωτά «γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος και χιλιάδες επιχειρήσεις να στενάζουν λόγω του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους» και «γιατί, ενώ υπήρχε τρόπος, όπως αναγνωρίζει σήμερα και ο ίδιος, υπηρέτησε επί 7 χρόνια τους ολιγάρχες που πλούτισαν σε βάρος των πολιτών που αγκομαχούσαν;».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ ο πρωθυπουργός «προσπαθεί ακόμα και την τελευταία στιγμή να κοροϊδέψει τους πολίτες για να υφαρπάξει την ψήφο τους». «Μόνο που μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και μια θητεία διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων», υποστηρίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
Κυριάκος Μητσοτάκης
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