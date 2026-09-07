Δώδεκα νεκροί στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα - Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε τη νύχτα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι.

Το Ισραήλ διαμήνυσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να πλήττει τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε τη νύχτα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι –οι περισσότεροι, μέλη της ίδιας οικογένειας– μεταξύ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά.

Αφού ανακοίνωσε, την περασμένη Πέμπτη, ότι κατέλαβε το ύψωμα Άλι Τάχερ, μια θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ στη Ναμπατίγια, ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή αυτήν. Τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, 11 άνθρωποι, εκ των οποίων δύο παιδιά και τέσσερις γυναίκες, σκοτώθηκαν από πλήγμα σε μια πολυκατοικία στο Κφαρ Ρεμάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ένας 18χρονος διασώστης σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε στο ίδιο χωριό, σύμφωνα με την οργάνωση παροχής πρώτων βοηθειών στην οποία ανήκαν, η οποία πρόσκειται στο κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ.

Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI είχε μεταδώσει ότι οι δύο διασώστες τραυματίστηκαν.

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το τριώροφο κτίριο που είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Ανάμεσα στα συντρίμμια διακρίνονταν σχολικά βιβλία και διαλυμένα έπιπλα.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έπληξε «υποδομές» της Χεζμπολάχ με αφορμή την εκτόξευση δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που έφεραν εκρηκτικά, εναντίον στρατιωτών του. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις «για την εξάλειψη των απειλών», αλλά παράλληλα τηρεί και τη συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός.

Οι κάτοικοι του Κφαρ Ρεμάν, που γειτονεύει με τη Ναμπατίγια, επέστρεψαν στα σπίτια τους αφού συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός τον Ιούνιο. «Αφότου γυρίσαμε, ζούμε με την αγωνία» είπε ένας από αυτούς, ο Φουάντ Σακαρόν. Σύμφωνα με τον κάτοικο αυτό οι ένοικοι του σπιτιού που μπήκε στο στόχαστρο «δεν είχαν σχέση με κανένα» κίνημα, δηλαδή με τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μετά το πλήγμα πολλοί κάτοικοι της κοινότητας έφυγαν και πάλι, αφού πολλά γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Λένε ότι δεν είχε προηγηθεί καμία προειδοποίηση του ισραηλινού στρατούς, όπως συνέβη στο γειτονικό χωριό Ντέιρ Ζαχράνι.

Μετά την εκτόξευση του δρόνου από τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τη νύχτα, μέσω στου Telegram, ότι θα «στοχεύσει» μια τοποθεσία της Χεζμπολάχ.

Ο Αμπάς Τουφέιλι, ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, αφηγήθηκε ότι του τηλεφώνησαν «στις 2 το πρωί» και του είπαν να βγει έξω.

«Ξύπνησα τη γυναίκα μου, τα παιδιά μας και την ηλικιωμένη μητέρα μου. Βγήκαμε με τις πιτζάμες στον δρόμο. Πέντε λεπτά αργότερα, η (πολεμική) αεροπορία βομβάρδισε το σπίτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ