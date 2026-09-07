Η Ρωσία επικρίνει τη Ουάσιγκτον για την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων στη Νορβηγία

Η Ρωσία επέκρινε την ανάπτυξη προηγμένου αμερικανικού πυραυλικού συστήματος στη Νορβηγία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία επέκρινε την ανάπτυξη προηγμένου αμερικανικού πυραυλικού συστήματος στη Νορβηγία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι αυτό αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στις προοπτικές των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας για την στρατηγική πυρηνική σταθερότητα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον έστειλε τον Αύγουστο στη Νορβηγία ένα πυραυλικό σύστημα που χρησιμοποιεί εκτοξευτές τύπου Mk-41, ικανούς να εκτοξεύουν πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι η ανάπτυξη του συνιστά απειλή, επειδή οι εκτοξευτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτοξεύσουν πυραύλους που είναι σε θέση να πλήξουν σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

«Μέτρα όπως η ανάπτυξη στην Ευρώπη αμερικανικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς που εγκαθίστανται στο έδαφος και συνιστούν απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία «επαναφέρουν στο μηδέν», για να το θέσουμε ήπια, τις προϋποθέσεις για έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις ΗΠΑ σχετικά με στρατηγικά ζητήματα», αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η Ρωσία θα δώσει «ιδιαίτερη προσοχή» στις τοποθεσίες ανάπτυξης και στα κέντρα διοίκησης και ελέγχου των αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων και ότι αυτά θα καταστούν στόχοι σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι προσπαθεί να συνάψει ένα είδος νέας συμφωνίας για τον έλεγχο των εξοπλισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών περιέγραψε σήμερα τα σχέδια αυτά για προώθηση πολυμερών διαπραγματεύσεων με την συμμετοχή της Κίνας ως «μη ρεαλιστικά».

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του επέκρινε τις πρόσφατες κινήσεις της Νορβηγίας για την ενίσχυση της άμυνας της επεκτείνοντας την ταξιαρχία της στο Φίνμαρκ της Αρκτικής, ώστε να συμπεριλάβει ένας τάγμα πυροβολικού, καθώς και τα σχέδια της να αναπτύξει νέα πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς έως το 2030.

Η Νορβηγία, η οποία μοιράζεται σύνορα στην Αρκτική με τη Ρωσία, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε ότι τα συστήματα μεγάλου βεληνεκούς είναι απαραίτητα στο σύγχρονο πεδίο της μάχης.

Ερωτηθείς για τις κινήσεις αυτές ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «χωρίς αμφιβολία, μια τέτοια στρατιωτική ανάπτυξη, που στρέφεται ενάντια στην χώρα μας… δεν μπορεί να εκληφθεί παρά ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας».

Ο ίδιος είπε ότι αυτό συνιστά λόγο για τη Ρωσία να λάβει τα δικά της πρόσθετα μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια της και ότι το υπουργείο Άμυνας και οι άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες το έκαναν ήδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ