Συνολικά 33 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 6.

Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 6.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια τους να την θέσουν υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο Δήμος Διρφύων -Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Παράλληλα κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.