Μαρκόπουλος: «Τα μέτρα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με κοινωνία και παραγωγικούς φορείς»

Στη συνέχιση της πολιτικής μείωσης φόρων και εισφορών, με έμφαση τη στήριξη μικρομεσαίων, ελεύθερων επαγγελματιών, τριτέκνων και επιχειρήσεων, προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Δ. Μαρκόπουλος, παρουσιάζοντας το φορολογικό πακέτο των νέων μέτρων.

Στη συνέχιση της πολιτικής μείωσης φόρων και εισφορών, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των οικογενειών με τρία παιδιά και των επιχειρήσεων, προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο Δ. Μαρκόπουλος, παρουσιάζοντας το φορολογικό πακέτο των νέων μέτρων.

Όπως σημείωσε, οι μειώσεις φόρων και εισφορών ανέρχονται πλέον σε 91, εκ των οποίων οι 44 έχουν εφαρμοστεί από το 2023 και μετά, διαψεύδοντας, όπως υποστήριξε, την άποψη ότι η δεύτερη κυβερνητική τετραετία είναι λιγότερο παραγωγική από την πρώτη.

«Συνεχίζεται απαρέγκλιτα αυτή η πολιτική», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών και της μικρομεσαίας τάξης από τις πιέσεις που προκαλεί ο πληθωρισμός, μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων και της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων.

«Τα μέτρα προέκυψαν από τον διάλογο με την αγορά»

Ο κ. Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι το νέο φορολογικό πακέτο αποτελεί αποτέλεσμα εκτεταμένου διαλόγου με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς.

Όπως ανέφερε, από τον Ιούνιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς, υπό την εποπτεία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρέθηκαν το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, η προκαταβολή φόρου, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και η θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων για μηχανολογικό εξοπλισμό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, η κυβέρνηση κατέγραψε αιτήματα από την περιφέρεια, μεταξύ άλλων για την αγορά ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών, ιδιαίτερα σε ακριτικές περιοχές.

Αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών

Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η κατάργηση συγκεκριμένων προσαυξήσεων στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, καταργούνται η προσαύξηση 10% επί του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού και η προσαύξηση 5% επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Η απαλλαγή από τις συγκεκριμένες επιβαρύνσεις αφορά τους συνεπείς επαγγελματίες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

να έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο myDATA,

να έχουν ολοκληρώσει και διατηρήσει τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS, όπου υπάρχει σχετική υποχρέωση,

να μην τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη Φορολογική Αρχή ή την Επιθεώρηση Εργασίας κατά τις τελευταίες πέντε φορολογικές χρήσεις,

να έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών έως τις 31 Δεκεμβρίου του τελευταίου φορολογικού έτους.

Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν, η κατάργηση των προσαυξήσεων αναμένεται να ωφελήσει 156.000 ατομικές επιχειρήσεις.

Για παράδειγμα, ατομική επιχείρηση εστίασης με πέντε εργαζομένους και 15 χρόνια λειτουργίας, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.244 ευρώ, θα έχει όφελος 2.534 ευρώ. Αντίστοιχα, ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων με δύο εργαζομένους και τέσσερα χρόνια λειτουργίας θα έχει όφελος 1.134 ευρώ, ενώ λογιστής με 20 χρόνια λειτουργίας και χωρίς εργαζομένους θα έχει όφελος 615 ευρώ.

Μειώσεις τεκμηρίων για ταξί

Παρεμβάσεις προβλέπονται και για τους εκμεταλλευτές ταξί. Το τεκμήριο θα μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Έτσι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας 50%, το τεκμήριο θα περιορίζεται αντίστοιχα κατά 50%.

Παράλληλα, από τα τεκμήρια εξαιρούνται ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί.

Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις στον κλάδο θα συνεχιστούν σε διυπουργικό επίπεδο, σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και άλλα ζητήματα που έχουν τεθεί από τους επαγγελματίες.

Μείωση τεκμηρίων σε μικρούς οικισμούς

Μείωση κατά 50% των τεκμηρίων προβλέπεται για κατοίκους οικισμών έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 που ισχύει σήμερα, με εξαίρεση τους οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους, από 1.700 σήμερα. Το μέτρο αφορά, σύμφωνα με την παρουσίαση, 131 νέους οικισμούς.

Τρίτεκνοι: Μηδενικός φόρος έως τις 20.000 ευρώ

Σημαντική αλλαγή αφορά και τις οικογένειες με τρία παιδιά, καθώς η τριτεκνία αποκτά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, χαρακτηριστικά πολυτεκνίας. Προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Το μέτρο αφορά 86.927 τρίτεκνους, εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ συνολικά 152.039 τρίτεκνοι βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο όριο. Το μέγιστο όφελος φτάνει έως τα 1.800 ευρώ.

Ενδεικτικά, τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα καταβάλλει φόρο 620 ευρώ, θα απαλλάσσεται πλήρως από τον συγκεκριμένο φόρο. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, η συνολική φορολογική ωφέλεια υπολογίζεται σε 1.800 ευρώ, ενώ για τρίτεκνο ελεύθερο επαγγελματία η ωφέλεια ανέρχεται σε έως 1.350 ευρώ.

Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται επιτάχυνση των αποσβέσεων για μηχανήματα και εξοπλισμό.

Το κόστος απόκτησης ή κατασκευής, καθώς και το κόστος βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού, θα αποσβένεται σε έξι αντί για δέκα χρόνια.

Η απόσβεση θα διαμορφώνεται σε 10% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 15% για το τρίτο και τέταρτο και 25% για το πέμπτο και έκτο έτος.

Στόχος είναι η ενίσχυση των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και η ταχύτερη μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος έως το 2029

Σταδιακά καταργείται και το τέλος επιτηδεύματος. Το 2027 καταργείται για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Περιφέρεια, στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Το 2028 προβλέπεται μείωση κατά 50% στην Αττική, ενώ το 2029 το τέλος επιτηδεύματος καταργείται πλήρως σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το τέλος επιτηδεύματος έχει βεβαιωθεί σε 245.003 νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων περίπου τα μισά, 121.922, έχουν έδρα εκτός Αττικής.

Για επιχείρηση με έδρα στη Λάρισα και χωρίς υποκατάστημα, η κατάργηση από το 2027 μεταφράζεται σε όφελος 800 ευρώ. Για επιχείρηση με έδρα και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το όφελος φτάνει τα 1.600 ευρώ.

Σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και στην προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων. Από το φορολογικό έτος 2028, η προκαταβολή φόρου θα μειώνεται κατά 5% ετησίως για έξι χρόνια, έως ότου φτάσει στο 50% το 2033.

Με αυτόν τον τρόπο, θα εξισορροπηθεί με την προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων, η οποία έχει ήδη μειωθεί στο 50% από το φορολογικό έτος 2027.

Για επιχείρηση με σταθερά κέρδη 100.000 ευρώ, η νέα ρύθμιση μεταφράζεται σε ετήσια μείωση φόρου κατά 1.100 ευρώ για τα έτη δηλώσεων 2029-2034.

Αυξημένος φόρος μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες

Παρέμβαση προβλέπεται και στην αγορά ακινήτων, με αύξηση του φόρου μεταβίβασης για πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι επί μακρόν διαμένοντες.

Για την ολοκλήρωση μεταβιβάσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως την 1η Ιουλίου 2027.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι ομογενείς και οι επί μακρόν διαμένοντες.

Στόχος, σύμφωνα με την κυβέρνηση, είναι να περιοριστεί η πρόσθετη ζήτηση κατοικιών από αγοραστές τρίτων χωρών, η οποία εκτιμάται ότι ασκεί πιέσεις στις τιμές και περιορίζει την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων στη στέγη.

Ο κ. Μαρκόπουλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ανησυχίες που μεταφέρθηκαν από τις τοπικές κοινωνίες, κυρίως σε ακριτικές περιοχές, όπως η Θράκη, όπου καταγράφεται έντονος προβληματισμός για την αγορά ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι περιορισμοί που έχουν ήδη επιβληθεί στη Golden Visa έχουν αρχίσει να αποδίδουν, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι σχετικές επενδύσεις μειώθηκαν από 1,7 δισ. ευρώ το 2024 σε 1,2 δισ. ευρώ το 2025.

«Η συνέπεια πληρώνει και αποδίδει»

Κλείνοντας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των οικογενειών και της περιφέρειας.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον διάλογο με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων.

«Η συνέπεια πληρώνει. Η συνέπεια αποδίδει», ήταν το μήνυμα που επανέλαβε, υποστηρίζοντας ότι τα νέα μέτρα αποτελούν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των αιτημάτων που κατατέθηκαν από την αγορά και τις τοπικές κοινωνίες.